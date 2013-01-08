25 پروژه آبرسانی به روستاهای کردستان بهره برداری می شود

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها دو هزار و 772 خانوار با جمعیتی بالغ بر 11 هزار و 394 نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی برخودار می شوند.

وی هدف از اجرای این پروژه ها را تامین آب سالم و بهداشتی برای قشر روستایی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 580 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان بیان کرد: مهمترین احجام کاری انجام شده در اجرای این تعداد پروژه شامل 18 حلقه چاه، 15 دهنه چشمه، بیش از 63 کیلومتر خط انتقال آب و بیش از 62 کیلومتر شبکه توزیع انجام گرفته است.

رحیمی یادآور شد: از دیگر احجام کاری انجام شده دو هزار و 90 مترمکعب مخزن، دو هزار 493 فقره انشعاب آب و 21 ایستگاه پمپاژ است.

وی ادامه داد: پروژه های مذکور در شهرستان های مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سقز، سروآباد و دهگلان اجرایی می شوند.

مدیر عامل شرکت آبفار کردستان در پایان گفت: از تعداد پروژه های یاد شده بانه سه پروژه، دهگلان شش، سقز یک، سروآباد پنج، قروه سه، کامیاران دو و مریوان نیز چهار پروژه را به خود اختصاص داده است.

بازدید فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان کامیاران از مجتمع آبرسانی نشور

فرماندار شهرستان کامیاران در بازدید و دیدار از خانواده های معظم و معزز شهدا، با اشاره به نقش ارزنده و ارزشمند شهدا گفت: شهیدان والا مقام با دلاور مردی ها و جانفشانی های خود امنیت و آسایش امروز را تقدیم مردم ایران اسلامی کردند.

علی عسکر روحانی اظهار داشت: شهدای شهرستان کامیاران با اهدای خون خود دین خود را به ملت و میهن اسلامیشان ادا کردند و عزت امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی های این عزیزان است.

در ادامه مدیر عامل شرکت آبفار کردستان بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی نشور از سال 89 آغاز شده و هم اکنون نیز در دست اجرا است.

رحمان رحیمی افزود: میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه در سال 89 بالغ بر یک هزار و 500 میلیون ریال بوده و همچنین در سال 90 نیز 500 میلیون ریال بوده است و در سال جاری نیز اعتباری تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این مجتمع 250 خانوار با جمعیتی بالغ بر 1300 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت آبفار کردستان گفت: احجام کاری انجام شده در اجرای پروژه شامل هشت کیلومتر خط انتقال، اجرای منبع 150 متر مکعبی، اتاق فرمان و بهسازی سه دهنه چشمه است.