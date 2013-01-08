سیر صعودی قیمت برنج خارجی در کردستان/ تشکیل صف های طولانی برای خرید

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود برنج در بازار استان کردستان از حدود یک ماه پیش تاکنون باعث شده است که قیمت این محصول و کالای اساسی مورد نیاز مردم به صورت روزانه افزایش یابد و در حالی که مسئولان کشوری و استانی خبر از کاهش قیمت برنج خارجی را مطرح می کنند ولی در عمل این مهم در کردستان وجود خارجی ندارد.

از حدود یک ماه پیش تاکنون برنج زعفرانی خارجی در بازار استان کردستان با کاهش مواجه شد و این کاهش باعث شد تا فروشندگان، قیمت این محصول و کالای اساسی مورد نیاز مردم را افزایش دهند و البته در این میان پخش شدن شایعه جلوگیری از ورود آن به داخل کشور مردم را به سمت و سوی خرید بیشتر آن سوق داد که در نتیجه باعث شد که قیمت آن به صورت روزانه در نوسان باشد و مردم نیز به دنبال خرید بیشتر این کالا و ذخیره آن باشند.

در حالی که در روزهای ابتدایی آذرماه سال جاری برنج زعفرانی خارجی به صورت کیسه ای 10 کیلوگرمی با قیمتی حدود 19 هزار تومان تا 23 هزار تومان البته بسته به نوع آن به فروش می رسید ولی هم اکنون در بعضی از شهرهای استان کردستان قیمت هر کیسه 10 کیلوگرمی به بیش از 50 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و تمام طرح های اجرا شده توسط مسئولان کشوری و استانی برای مهار قیمت ها تاکنون راه به جایی نبرده است.

هرچند که تا چندی قبل میزان واردات برنج های خارجی به کردستان و وجود بیش از حد آن باعث کاهش جدی قیمت این محصول می شد ولی متاسفانه در حال حاضر واردکنندگان به دلیل اختلاف نظر با مسئولان و سازمان های متولی حاضر به واردات برنج خارجی نیستند و این روند وضعیت بازار در کردستان را به شرایط فعلی رسانده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پاسخ به دلیل کمبود برنج در بازار این استان و افزایش قیمت آن با بیان اینکه مشکل تامین برنج یک معضل کشوری بوده و تنها مختص کردستان نیست، اعلام کرد: این مسئله از اول دی‌ ماه سال جاری در استان کردستان به وجود آمده است و در این مدت نیز پیگیری های زیادی در سطح ملی و استانی صورت گرفته و انتظار می رود که با مشارکت مردم این طرح ها نتیجه بدهد.

بختیار خلیقی با اشاره به علت اصلی نایاب شدن برنج در استان کردستان و سایر نقاط کشور عنوان کرد: اختلاف بین واردکنندگان این محصول و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان دلیل اصلی بروز این مشکل است به همین دلیل واردکنندگان برنج هزینه رفت و برگشت وسائل نقلیه حامل برنج را پرداخت می کردند اما چندی پیش اعلام کردند حاضر به پذیرش هزینه برگشت خودروها نیستند و تنها هزینه مسیر رفت را می‌پردازند و این روند باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شد.

در حالی که معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تاکید می کند که مشکل افزایش قیمت برنج های خارجی در بازارهای استان در وضعیت حمل و نقل و افزایش آن است، ولی یکی از وارد کنندگان اصلی و عمده برنج در کردستان موضوع را مربوط به نوسانات ارزی و افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال می داند.

این وارد کننده برنج در استان کردستان به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه دولت از ارائه دلار با نرخ مرجع به وارد کنندگان برنج خودداری می کند و واردکنندگان نیز نمی توانند با نرخ آزاد ارز تهیه کرده و سپس برنج های وارداتی را با قیمت های قبلی به فروش برسانند و این روند باعث بروز مشکلاتی در حوزه تامین برنج در کردستان و سایر مناطق کشور شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید به واردکنندگان برنج های خارجی ارز با نرخ مرجع را پرداخت کند، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر میزان تقاضا برای خرید برنج افزایش پیدا کرده است و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال این روند نیز افزایش می یابد و باید از امروز برای رفع این مشکل برنامه ریزی کرد.

در همین حال معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از پیگیری‌های مستمر و مداوم این سازمان برای تخصیص برنج وارداتی از کشور آرژانتین به جز برنج‌ های هندی وارداتی خبر داد و افزود: میزان دقیق این محصول در آینده نزدیک اعلام می شود ولی انتظار می رود که با ورود این برنج های جدید به استان زمینه برای کاهش قیمت آن در بازار فراهم شود.

خلیقی در ادامه به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای توزیع برنج های وارداتی به استان کردستان اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای کنترل و نظارت بر بازار در هر شهرستان و به صورت پراکنده 10 عامل فروش و سه شرکت تعاونی در نظر گرفته شده است تا توزیع برنج در بازار با کنترل دولت انجام شود، به گونه ‌ای که به هر یک از این 10 واحد صنفی، نزدیک به 2 تن برنج تحویل داده شود.

هر چند که سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان با مشخحص کردن واحدهای صنفی مشخص سعی در توزیع برنج خارجی با قیمت مناسب را دارد، ولی این روزها بار دیگر مشاهده صف های طولانی در نقاط مختلف شهرهای استان به ویژه سنندج به یک امر تکراری تبدیل شده است و بعد از وضعیت نابسامان مرغ در چند ماه گذشته این بار نوبت به صف برنج رسیده است.

گزارش خبرنگاران مهر از سراسر استان کردستان حاکی است که صف های طولانی مردم برای خرید برنج با قیمت مناسب هر کیلوگرم 2هزار و 700 تومان طی روزهای اخیر به بخش ثابتی از زندگی مردم تبدیل شده است و به نظر می رسد با توجه به جو روانی ایجاد شده در بازار این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد.

نبود نظارت لازم بر بازار از سوی سازمان های مسئول و متولی، احتکار برنج از سوی افراد سودجود، افزایش چند برابری نرخ دلار در مقابل ریال طی چند ماه اخیر، عدم پرداخت ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان این محصول، ایجاد جو روانی و ملتهب کردن بازار از جمله دلایلی است که باعث شده است قیمت این محصول و کالای اساسی مورد نیاز مردم در کمتر از یک ماه به بیش از دو نیم برابر برسد و این میان تمامی طرح ها و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی متولیان حداقل در کردستان نتیجه به دنبال نداشته است و مردم کردستان عادت کرده اند که باید از ساعت شش صبح برای خرید کالا که قبلا مرغ بود و حالا برنج در صف باشند.