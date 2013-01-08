  1. هنر
۱۹ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۰

تاری که آذربایجانی‌ها ثبت کرده‌اند ریشه تاریخی در کشورشان دارد

تاری که آذربایجانی‌ها ثبت کرده‌اند ریشه تاریخی در کشورشان دارد

پیروز ارجمند مدیر موسیقی حوزه هنری در اولین مواجهه با خبرنگاران موسیقی رسانه‌ها با آوردن استدلال تاکید کرد که کشور آذربایجان تاری را به ثبت رسانده که متعلق به خود آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در اولین هم‌اندیشی با اصحاب رسانه‌ها که صبح دوشنبه 18 دیماه در حوزه هنری برگزار شد در مورد ثبت تار در یونسکو به نام آذربایجان گفت: در اسنادی که آذربایجانی‌ها به یونسکو ارائه دادند سابقه تار در این کشور را به 2000 سال ربط دادند در صورتیکه تار در ایران تنها 150 سال سابقه دارد.

به گفته وی، اگر در جغرافیای ایران باستان که بسیاری از کشورهای همسایه را شامل می‌شد بحث کنیم آری، تار متعلق به ایران است.

وی ادامه داد: خود من مشاور مدیر کل سازمان ملل در ایران هستم. ثبت میراث معنوی یعنی ثبت چیزی که در حال انقراض است و چیزی را که در حال انقراض است ثبت می‌کنند.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری بیان کرد: تار آذربایجانی با تار ما فرق می‌کند هم از لحاظ ساز‌شناسی و هم از دید مقام‌هایی که می‌زنند. ساختار این دو ساز باهم فرق می‌کند.

کد مطلب 1786230

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