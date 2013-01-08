به گزارش خبرنگار مهر، تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس پیش از این به دلیل بدهکاری به بازیکنان فصل خود با تذکر از سوی سازمان لیگ مبنی بر اقدام هرچه سریعتر برای پرداخت بدهکاری‌هایش مواجه شده بود اما بی‌توجهی نسبت به این تذکر باعث شد تا مسئولان سازمان لیگ، آلومینیوم المهدی را تا اطلاع ثانوی و زمان انجام تسویه حساب از شرکت در رقابت‌های لیگ برتر محروم کند.

در همین راستا اعلام شد که دیدار آلومینیوم المهدی برابر پیکان در هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر برگزار نخواهد شد، این در حالی است که اقدام مسئولان آلومینیوم المهدی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها، محرومیت آنها را لغو کرد تا دیدارشان در این هفته از رقابت‌ها در موعد مقرر برگزار شود.

منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ در این زمینه به خبرنگار مهر توضیح داد و اظهارداشت: پس از اعلام محرومیت آلومینیوم المهدی بندرعباس، مسئولان این تیم قرارداد بازیکنان فصل پیش خود همراه با تعیین مبالغ پرداخت شده به هر یک از آنها و بخش باقیمانده حقوق‌شان را برای سازمان لیگ ارسال کردند.

وی تصریح کرد: آنها بخشی از قراردادهای باقی‌مانده بازیکنان‌شان را پرداخت کردند و فیش آن را امروز سه‌شنبه برای ما ارسال کردند. به همین دلیل و طبق قرار قبلی و با توجه به اقدامی که آلومینیوم الهمدی برای تسویه حساب با بدهکاران انجام داده است، محرومیتش لغو شده و دیدار این تیم برابر پیکان برگزار می‌شود.

رئیس سازمان لیگ تاکید کرد: البته مسئولان آلومینیوم المهدی 70 درصد بدهی خود به بازیکنان را پرداخت کرده‌اند. طبق اعلام 30 درصد باقی مانده در محل تسویه می‌شود. اگر این بازیکنان صاحب تیم شوند، بخش باقی‌مانده قراردادشان پرداخت نخواهد شد، در غیر این صورت آنها موظف به تسویه حساب کامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پیکان و آلومینیوم المهدی بندرعباس در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 17:30 چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار می‎شود.