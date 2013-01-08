سه کتابخانه روستایی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب دوشنبه شب در انجمن کتابخانه های استان با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه ساخت کتابخانه های روستایی یکی از استان های پیشگام در کشور است، اظهارداشت: در قالب تفاهم نامه نهاد کتابخانه های عمومی کشور و استانداری خراسان جنوبی 24 کتابخانه روستایی در روستاهای بالای هزار 500 نفر جمعیت در حال احداث است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه کتابخانه روستایی در استان آماده راه اندازی است، ادامه داد: این کتابخانه ها شامل دو کتاب خانه روستایی بورنگ در شهرستان درمیان، معدن قلعه زری در خوسف و یک کتابخانه شهری در آیسک است.

وی ادامه داد: کتابخانه شهر آیسک با 170میلیون تومان اعتبار و کتابخانه های درمیان و خوسف هرکدام با اعتبار 45 میلیون تومان ساخته شده اند.

قریب تصریح کرد: هشت کتابخانه دیگر به شرط تأمین اعتبار در سال آینده راه اندازی خواهد شد.

وی بر پرداخت سهم نیم درصد اعتبار شهرداری ها به نهاد کتابخانه ها تا پایان ماه جاری تاکید کرد و گفت: هزینه های جاری نگهداری کتابخانه های روستایی از محل نیم درصد شهرداری ها تامین می شود و نهاد کتابخانه های عمومی در رابطه با تأمین نیرو و تجهیزات حمایت های لازم را انجام می دهد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از جمع آوری هفت هزار جلد کتاب در سطح استان خبر داد و عنوان کرد: بیش از 20 مسابقه آنلاین و مکتوب در سطح استان در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار شده است.

پیگیری تأمین زمین مورد نیاز برای احداث کتابخانه های روستایی و احداث کتابخانه در شهرک شهید مفتح بیرجند توسط خیر از جمله مصوبات این جلسه بود.