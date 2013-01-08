دانشگاه آزاد ساری میزبان همایش منطقه ای ریاضی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران و محققان، اساتید و دانشجویان تا 15 بهمن 91 می توانند مقالات خود را در محورهای ساختارها و ابر ساختارهای جبری، آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، تحقیق در عملیات و آنالیز عددی و علوم آماری و کاربردهای آن به نشانی دبیرخانه همایش در مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه - دفترگروه ریاضی ارسال کنند.

علاقمندان می توانند مقالات خود را شامل تیتر مقاله، نویسندگان و آدرس دانشگاهی و Email، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه مقاله، قضایای اصلی، نتایج و رفرنس‌ها را به پست الکنرونیک riazi@iausari.ac.ir ارسال نمایند .



در برگزاری این همایش علمی دانشگاههای آزاد اسلامی واحد لاهیجان، نور و قائم شهر همکاری خواهند کرد.

دقت در تبیین مسئله امر به معروف و نهی از منکر

نبی الله خدابخشی، مدیر حوزه هنری مازندران با تاکید بر ضرورت توجه به احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک کار فرهنگی و احساس مسئولیت است و همه­ی ما موظفیم جهت تاثیرگزاری مناسب و عملی ، برای ترویج معروفات و نهی از منکرات در صحنه باشیم .



وی به اجرای طرح های مدون و بادوام فرهنگی در راستای گسترش این امر اشاره کرد و افزود: عامل بودن در معنویت یک امر بسیار مهم است و ما باید امر به معروف و نهی از منکر را از خودمان آغاز کنیم.



خدابخشی گفت: دقت در تبیین مسئله امر به معروف و نهی از منکر با بهره گیری از هنر یک مسئله مهم است و اجرای هنرمندانه همایش عفاف و حجاب گامی موثر خواهد بود و نتیجه این نوع حرکت ها باید اثر بخش باشد.

پرداخت 3410 میلیارد تومان یارانه نقدی



در بیست و سه مرحله حدود سه هزار و 410 میلیارد تومان یارانه نقدی در مازندران پرداخت شد.

دبیرستاد هدفمندی یارانه های مازندران گفت: در مرحله بیست وسوم برای 969 هزار و 500 سرپرست خانوار مازندرانی مبلغ 1420 میلیارد ریال واریز شد.



محمود شعبان زاده اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله بیستم و سوم بدون تغییر امروز به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب خانوارها واریزشد و قابل برداشت است.



حریق در شعبه مرکزی صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) بابل



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گفت: حریق در شعبه مرکزی صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) واقع در چهار راه شهدا بابل صورت گرفت.

حسین خان پور بیان داشت: در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر وقوع حریق در شعبه مرکزی صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) واقع در چهارراه شهدااین شهرستان، بلافاصله اکیپ عملیاتی ایستگاه شماره دو آتش نشانی به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفای کامل حریق و ایمنی سازی محیط کردند.

این مسئول افزود: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسید.