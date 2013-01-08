به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش از سوی شورای مرکزی اتحادیه بین المللی فدراسیون دوومیدانی رکوردهای ورودی مسابقات جهانی 2013 مسکو اعلام شد، رکوردهایی که گویا در برخی مواد بسیار سختتر از گذشته شده است و تنها ورزشکارانی که موفق به ثبت این رکوردها شوند، میتوانند در رقابتهای جهانی حضور پیدا کنند.
طبق اعلام شورای مرکزی اتحادیه بین المللی فدراسیون جهانی، اگر یک ورزشکار به حد نصاب ورودی A رسید، سایر ورزشکاران نمیتوانند با ورودی B در رقابتها حاضر شوند. ضمن اینکه ورزشکارانی که در مسابقات قارهای به عنوان قهرمانی در یک ماده دست پیدا کنند، این قهرمانی صرف نظر از رکورد به عنوان کسب حدنصاب ورودی A محسوب میشود.
حد نصابها باید در رقابتهایی زیر نظر اتحادیه بینالمللی، کنفدراسیونهای قارهای و یا مسابقاتی که زیر نظر فدراسیونهای ملی برگزار میشود، ثبت شده و مورد تایید قرار بگیرد.
رکوردهای دوهای 10 هزار متر، ماراتن و پیاده روی از ابتدای سال 2012 لحاظ میشود و سایر مواد دوومیدانی از ماه اکتبر 2012 (10 مهرماه سال جاری) تا جولای سال 2013 (10 تیر سال 92) در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین ورزشکاران هر کشور در این مدت فرصت دارند تا جواز حضور در مسابقات جهانی روسیه را کسب کنند.
رکورد ورودی A جهان یک ساعت و 24 دقیقه
رکورد ورودی B جهان یک ساعت و 26 دقیقه
با توجه به اینکه رکوردهای دوهای 10 هزار متر، ماراتن و پیاده روی از ابتدای سال 2012 لحاظ میشود، تنها حضور ابراهیم رحیمیان در بین ورزشکاران المپیکی کشورمان در مسابقات جهانی مسکو قطعی شده است؛ اما سایر دوندههای ایران هنوز شرایط مشخصی برای شرکت در مسابقات جهانی ندارد. ابراهیم رحیمیان اوایل سال 2012 در مسابقات پیاده روی 20 کیلومتر قهرمانی آسیا که در شهر نومی سیتی ژاپن برگزار شده بود، با ثبت زمان یک ساعت و 24 دقیقه و یک ثانیه در جایگاه پنجم آسیا قرار گرفته بود.
* احسان حدادی - پرتاب دیسک؛
رکورد ورودی A جهان 66 متر
رکورد ورودی B جهان 64 متر
نایب قهرمان بازیهای المپیک 2012 لندن که در کارنامه خود عنوان نایب قهرمانی دوره گذشته مسابقات جهانی را نیز دارد، هنوز در رقابتی شرکت نکرده که بتواند رکورد ورودی مسابقات جهانی روسیه را به دست بیاورد اما با توجه به شرایطی که وی دارد به راحتی میتواند سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب کند و مطمئنا برای کسب عنوان قهرمانی در این دوره راهی مسابقات قهرمانی جهان مسکو خواهد شد.
احسانحدادی که در بازیهای المپیک 2012 لندن موفق شده بود دیسک خود را 68 متر و 18 سانتیمتر پرتاب کند، در صورتی که دو متر کمتر از این میزان هم در مسابقات پیش رو پرتاب کند، جهانی خواهد شد.
* محمد ارزنده - پرش طول؛
رکورد ورودی A جهان 8 متر و 25 سانتیمتر
رکورد ورودی B جهان 8 متر و 10سانتیمتر
رکوردار پرش طول ایران که با پرشی به طول 8 متر و 10 سانتیمتر موفق به حضور در المپیک 2012 لندن شده بود، در صورت تکرار این رکورد میتواند در مسابقات جهانی شرکت کند. این پرنده که از وضعیت کنونی خود خیلی راضی نیست حضور در مسابقات جهانی و درخشش در آن را منوط به حضور یک مربی مطرح دنیا در ایران میداند.
* سجاد مرادی - 800 متر؛
رکورد ورودی A جهان یک دقیقه و 45 ثانیه و 30 صدم ثانیه
رکورد ورودی B جهان یک دقیقه و 46 ثانیه و 20 صدم ثانیه
کاپیتان تیم ملی دوومیدانی ایران که موفق شده بود با زمان یک دقیقه و ۴۶ ثانیه و ۱۷ صدم ثانیه با سهمیه B در بازیهای المپیک 2012 لندن حضور یابد، اگر بتواند در مسابقات پیش رو رکورد خود را تکرار کند، عازم مسکو میشود.
مرادی که یکی از باتجربههای دوومیدانی ایران است، پیش از آغاز بازیهای المپیک دچار آسیب دیدگی شده بود که در حال حاضر این مصدومیت رفع شده است. البته فدراسیون دوومیدانی در حال رایزنی برای حضور "سمیرخدار" الجزایری در ایران برای هدایت این دونده خوب کشورمان است. در صورت تحقق این امر مرادی میتواند ضمن راهیابی به مسابقات جهانی، رکوردی خوب از خود در این مسابقات بجای بگذارد.
* روح الله عسگری - 110متر بامانع؛
رکورد ورودی A جهان 13 ثانیه و 40 صدم ثانیه
رکورد ورودی B جهان 13 ثانیه و 50 صدم ثانیه
دونده 110 متر با مانع ایران که موفق شده بود با زمان کمنظیر 13 ثانیه و 50 صدم ثانیه ضمن ارتقای رکورد ملی ایران، سهمیه A المپیک 2012 لندن را کسب کند، در صورت تکرار این رکورد میتواند مجوز حضور در روسیه را با ورودی B به دست بیاورد. رشته 110 متر بامانع از جمله موادی است که رکورد ورودی آن تغییر زیادی یافته که همین امر حضور عسگری را برای شرکت در مسابقات جهانی بسیار دشوار خواهد کرد.
* رضا قاسمی - 100متر؛
رکورد ورودی A جهان 10 ثانیه و 15 صدم ثانیه
رکورد ورودی B جهان 10 ثانیه و 21 صدم ثانیه
دونده 100 متر ایران برای دیدن مسکو باید در ماده ورزشی خود زمان کمتری را بدست آورد. بهترین رکورد ثبتشده برای قاسمی 10 ثانیه و 24 صدم ثانیه است که وی با برای حضور در مسابقات جهانی باید 3 صدم ثانیه زمان خود را بهبود ببخشد.
دونده تیم ملی سرعت کشورمان که پس از المپیک موفق به حضوردر کمپ سرعت جامائیکا نشد، کار سختی برای حضور در مسابقات جهانی دارد چرا که در ماده 100 متر جابهجایی یک صدم ثانیه کاری دشوار است و حالا قاسمی باید 3 صدم ثانیه رکورد خود را بهبود ببخشد.
* کاوه موسوی - پرتاب چکش؛
رکورد ورودی A جهان 79 متر
رکورد ورودی B جهان 76 متر
موسوی باید 74 سانتیمتر بیشتر از رکورد کنونی خود، چکش را پرتاب کند تا به حد نصاب ورودی مسابقات جهانی برسد. البته با توجه به امکانات نامناسبی که موسوی در استان خود دارد، حضور در این رقابتها کمی برای او دور از دسترس به نظر میرسد.
قهرمان پرتاب چکش ایران درخشش در رقابتهای جهانی را منوط به حضور در اردوهای برون مرزی و تمرین با مربی روس خود میداند. باید دید این پرتابگر کشورمان خواهد توانست رکورد ورودی مسابقات جهانی را به دست آورد یا خیر.
* لیلا رجبی - پرتاب وزنه؛
رکورد ورودی A جهان 18 متر و 30 سانتیمتر
رکورد ورودی B جهان 17 متر و 20 سانتیمتر
بانوی بلاروسیالاصل ایران که موفق شده بود با پرتابی به مسافت 17 متر و 60 سانتیمتر سهمیه المپیک 2012 لندن را بدست بیاورد، اگر بتواند رکورد خود را بار دیگر در رقابتهای قهرمانی آسیا تکرار کند؛ میتواند در مسابقات قهرمانی جهان حضور پیدا کند.
با توجه به عملکردی که رجبی طی چند سال اخیر داشته است حضورش در مسابقات جهانی محتمل به نظر میرسد. رجبی در بازیهای المپیک 2012 لندن رکورد 17 متر و 55 سانتیمر را از خود بجای گذاشته بود.
* سجاد هاشمی آهنگر - 400 متر؛
رکورد ورودی A جهان 45 ثانیه و 28 صدم ثانیه
رکورد ورودی B جهان 45ثانیه و 60 صدم ثانیه
دونده 400 متر ایران که موفق شده بود با رکورد 45 ثانیه و 81 صدم ثانیه و با خوششانسی محض به دلیل تغییرات در ورودی ماده 400 متر راهی المپیک لندن شود؛ برای حضور در مسکو با شرایط به مراتب دشوارتری روبرو است چرا که حداقل حدنصاب تعیین شده برای این ماده 45 ثانیه و 60 صدم ثانیه درنظر گرفته شده است که با این تفاسیر هاشمی باید کاری غیرممکن را انجام دهد یا اینکه بار دیگر با خوش شانسی ورودی ها در این ماده آسانتر شود. گرچه هاشمی در لندن نتیجه دلچسبی از خود بجا نگذاشت، اما این جوان آیندهدار توانایی بالایی دارد.
* امین نیکفر- پرتاب چکش؛
رکورد ورودی A جهان 20 متر و 60 سانتیمتر
رکورد ورودی B جهان 20 متر و 10 سانتیمتر
امین نیکفر باید 5 سانتیمتر بیشتر از رکورد خود یعنی 20 متر و 5 سانتیمتر پرتاب کند تا بتواند سهمیه ورودیB مسکو را از آن خود کند. این پرتابگر ایران که در آمریکا زندگی میکند عملکرد خوبی در بازیهای لندن نداشت و با ثبت رکورد 18 متر و 68 سانتیمتر در گروهی 20 نفره، شانزدهم شد.
* شرایط سایر ورزشکارانی که شانس حضور در مسابقات جهانی را دارند به قرار زیر است:
* مریم طوسی - 200متر؛
رکورد ورودی A جهان 23 ثانیه و 5 صدم ثانیه
رکورد ورودی B جهان 23 ثانیه و 30 صدم ثانیه
رکوردار ایران در مواد 200 و 400 متر برای حضور در مسابقات جهانی باید تلاش زیادی انجام بدهد. بهترین رکورد مریم طوسی در 200 متر، 23 ثانیه و 46 صدم ثانیه است که برای جهانی شدن باید زمان 23 ثانیه و 30 صدم ثانیه را به ثبت برساند. طوسی که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است کار دشواری برای جهانی شدن دارد. البته او همراه در رکورد شکنی ید طولایی دارد که همین امرمیتواند باعث حضور او در مسابقات جهانی مسکو شود.
* برادران صمیمی - پرتاب دیسک؛
رکورد ورودی A جهان 66 متر
رکورد ورودی B جهان 64 متر
محمد و محمود دو پرتابگر ایران با وجود احسان حدادی کار بسیار دشواری برای جهانی شدن دارند. با توجه به اینکه حدادی اگر مشکل خاصی برایش رخ ندهد با ورودی A راهی مسکو خواهد شد. این دو باید دیسک را 66 متر پرتاب کنند تا بتوانند سهمیه A کسب کرده و همراه نایب قهرمان المپیک در مسابقات جهانی حضور یابند.
محمد و محمود صمیمی در صورت کسب ورودی B طبق قوانین جهانی نمیتوانند در مسابقات مسکو شرکت کنند، چرا که اگر در یک ماده ورزشکاری از کشوری ورودی A به دست بیاورد؛ سایر ورزشکاران با ورودی B نمیتوانند در آن ماده شرکت کنند.
* کیوان قنبرزاده - پرشارتفاع؛
رکورد ورودی A جهان 2 متر و 31 سانتیمتر
رکورد ورودی B جهان 2متر و 28 سانتیمتر
این پرنده کشورمان بارکورد 2 متر و 26 سانتیمتر تنها برای رسیدن به مسکو 2 سانتیمتر فاصله دارد. قنبرزاده برای راهیابی به المپیک هم تنها 2 سانتیمتر کم داشت.
رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان بین روزهای دهم تا هجدهم آگوست سال 2013 (19 مرداد 92) در مسکو برگزار خواهد شد.
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