به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش از سوی شورای مرکزی اتحادیه بین المللی فدراسیون دوومیدانی رکوردهای ورودی مسابقات جهانی 2013 مسکو اعلام شد، رکوردهایی که گویا در برخی مواد بسیار سخت‌تر از گذشته شده است و تنها ورزشکارانی که موفق به ثبت این رکوردها شوند، می‌توانند در رقابت‌های جهانی حضور پیدا کنند.

طبق اعلام شورای مرکزی اتحادیه بین المللی فدراسیون‌ جهانی، اگر یک ورزشکار به حد نصاب ورودی A رسید، سایر ورزشکاران نمی‌توانند با ورودی B در رقابت‌ها حاضر شوند. ضمن اینکه ورزشکارانی که در مسابقات قاره‌ای به عنوان قهرمانی در یک ماده دست پیدا کنند، این قهرمانی صرف نظر از رکورد به عنوان کسب حدنصاب ورودی A محسوب می‌شود.

حد نصاب‌ها باید در رقابت‌هایی زیر نظر اتحادیه بین‌المللی، کنفدراسیون‌های قاره‌ای و یا مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون‌های ملی برگزار می‌شود، ثبت شده و مورد تایید قرار بگیرد.

رکوردهای دوهای 10 هزار متر، ماراتن و پیاده روی از ابتدای سال 2012 لحاظ می‌‍شود و سایر مواد دوومیدانی از ماه اکتبر 2012 (10 مهرماه سال جاری) تا جولای سال 2013 (10 تیر سال 92) در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین ورزشکاران هر کشور در این مدت فرصت دارند تا جواز حضور در مسابقات جهانی روسیه را کسب کنند.

برهمین اساس شرایط ورزشکاران دوومیدانی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی به شرح ذیل است:

* ابراهیم رحیمیان - پیاده‌روی؛

رکورد‌ ورودی A جهان یک ساعت و 24 دقیقه

رکورد ورودی B جهان یک ساعت و 26 دقیقه

با توجه به اینکه رکوردهای دوهای 10 هزار متر، ماراتن و پیاده روی از ابتدای سال 2012 لحاظ می‌شود، تنها حضور ابراهیم رحیمیان در بین ورزشکاران المپیکی کشورمان در مسابقات جهانی مسکو قطعی شده است؛ اما سایر دونده‌های ایران هنوز شرایط مشخصی برای شرکت در مسابقات جهانی ندارد. ابراهیم رحیمیان اوایل سال 2012 در مسابقات پیاده روی 20 کیلومتر قهرمانی آسیا که در شهر نومی سیتی ژاپن برگزار شده بود، با ثبت زمان یک ساعت و 24 دقیقه و یک ثانیه در جایگاه پنجم آسیا قرار گرفته بود.