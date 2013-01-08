بسیج بازوی فرهنگی دانشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمان در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با اشاره به سابقه درخشان بسیج دانشجویی در دانشگاهها اظهار داشت: اعتقاد تشکیلات بسیج این است که بازوی فرهنگی دانشگاه است.

سرهنگ محمد مسلمی ریاست دانشگاه را پدر معنوی تشکیلات بسیج دانشجویی دانسته و افزود: فرزندان معنوی شما آماده اند تا در تمامی زمینه ها با دانشگاه همکاری نمایند چراکه حضرتعالی را فرمانده ویژه بسیج در دانشگاه می دانیم.

حمدالله منظری توکلی نیز در ادامه با تبریک انتصاب سرهنگ مسلمی به عنوان مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمان اظهار داشت: از افتخارات بنده داشتن بیش از 30 سال سابقه خدمت در بسیج با درجه بسیجی فعال است.

وی خود را خادم دانشجویان خوانده و افزود: بسیج یک فرهنگ و تفکر است، فرهنگی که با اصالت خویش حافظ ارزشهای نظام و پیرو ولایت فقیه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با اشاره به رویکرد جدید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توجه به مسائل فرهنگی خدمت به بسیج را تکلیف خوانده وادامه داد: بسیج یک تفکر معنوی و خدایی است لذا مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی نیز همگام با سایر مسئولان برای تثبیت ارزشهای بسیج تلاش می کنند.