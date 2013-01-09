رفع مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی / آغاز پرداخت مطالبات

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بازنشستگان برای دریافت هزینه های درمانی خود از بیمارستانها، افزود: متاسفانه مدتی قبل برخی از بیمارستانهای خصوصی قرارداد خود را با بیمه دی لغو کرده بودند که همین موضوع باعث بروز مشکلاتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی شده بود.

وی افزود: در همین رابطه جلسه ای با مسئولان بیمه دی برگزار شد که در نهایت قرار شد مجددا قرار داد با این بیمارستانها منعقد شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی همچنین در مورد تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها و بازنشستگان از سوی بیمه دی نیز گفت: تاخیر در پرداخت هزینه های درمانی مردم وهمچنین مطالبات بیمارستانها نیز باعث اعتراض و نارضایتی مردم شده بود که این موضوع نیز بررسی و رفع شد.

به گفته خبازها، قرار شده از این پس مطالبات در کمترین زمان به مردم و بیمارستانها پرداخت شود تا افرادی که برای درمان خود هزینه کرده اند پس از چند روز به آن برسند.

وی با اشاره به اینکه بیمه تکمیلی دی حدود 90 درصد هزینه های درمانی بازنشستگان و بیمارستانها را پرداخت می کند، گفت: هر فرد بازنشسته ماهیانه 10 هزار و 450 تومان بابت استفاده از خدمات درمانی بیمه تکمیلی پرداخت می کند.

وی تاکید کرد: سعی کرده ایم با این مبلغ بیشترین خدمت را به بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه دهیم اما اگر نیاز به خدمات دیگری باشد باید بازنشستگان هزینه بیشتری پرداخت کنند.