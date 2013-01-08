حمایت دولت از مصوبات حوزه علم و فناوری/باید به رتبه چهارمی علم دنیا برسیم

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا رحیمی در سومین اجلاس سراسری کانون های دانش و صنعت با تاکید بر اینکه راه اندازی این کانون ها با تاخیر انجام شده است، افزود: راه اندازی این کانون ها باید پس از دفاع مقدس انجام می شد که با تدبیر معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری اکنون این کانونها شکل گرفت.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز حمایت دولت را از آیین نامه های در حوزه علم و فناوری اعلام می کنم، اظهار داشت: اساس پیشرفت علمی کشورها از طریق کانون های دانش و صنعت است.

وی با اشاره به برخی از دستاوردهای این کانون ها خاطر نشان کرد: درحال حاضر تولید زعفران در استان خراسان موجب شده تا بسیاری از نیازمندی های کشورهای دنیا در این حوزه برطرف شود.

رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر ایران 11 درصد متوسط تولید علم را در اختیار دارد، یاد آور شد: در سال آینده باید به مقام چهارمی در حوزه علم و فناوری دست یابیم و این مژده بزرگ به دنیا و به ویژه جهان اسلام خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این جلسه بر اساس خواست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است، گفت: در این جلسه اعلام می کنیم که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هرگونه مصوبه و آیین نامه در این حوزه داشته باشند در هر کارگروهی به تصویب خواهیم رساند همچنین هرگونه آیین نامه ای در حوزه کانون های دانش و صنعت نیاز باشد به تصویب خواهیم رساند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی عقب ماندگی های کشور یاد آورشد: صنعت کاشی سازی از زمان صفویه در کشور رونق داشته است ولی الان این صنعت را از غربی ها که این صنعت را از ما دریافت کرده اند، طلب می کنیم.

وی همچنین با اشاره به اعمال تحریم ها علیه کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر در زمان ظالمانه ترین تحریم ها از سوی دشمنان علیه کشور هستیم ولی این تحریم ها دلچسب است چراکه هر روز شاهد یک فناوری، یک محصول و عرضه آن به بازارهای جهانی هستیم.

رحیمی تاکید کرد: کل دولت در خدمت معاونت علمی و فناوری است و از کانون های دانش و صنعت حمایت خواهیم کرد.