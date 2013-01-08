کاهش شش برابری مرگ ناشی از گازگرفتگی در اردبیل

بهزاد ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: سال گذشته 18 در اثر این حادثه فوت کردند که این رقم در سال جاری به سه نفر رسیده است.

وی برودت کم هوا، اطلاع رسانی های گسترده و همچنین رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان را از مهمترین دلایل این کاهش چشمگیر در زمینه فوت بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن عنوان کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه سالانه در کشور نزدیک به هزار نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست می دهند، یادآور شد: خسارتهای جانی و مالی ناشی از این حادثه در استان اردبیل که یکی از استانهای سردسیر می باشد جدی تر است.

وی با بیان اینکه در سال 1389 تعداد 25 نفر از شهروندان استان اردبیل جان خود را با مسمومیت گاز منواکسید کربن از دست داده بودند، ادامه داد: در مقایسه با جمعیت کل استان با دو نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، رتبه اول کشوری را داشتیم. ولیزاده یادآور شد: مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی در فصل زمستان به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می یابد، بنابراین می توان با رعایت کردن نکات ایمنی و اطمینان از سلامت این وسایل، موجب کاهش هر چه بیشتر مرگ و میر ناشی از مسمومیت شد.

وی نسبت به نصب نادرست وسایل گرمایشی در منازل، اماکن تجاری و اداری هشدار داد و در خصوص اماکنی که شایع به تجمع گاز مونوکسیدکربن هستند، متذکر شد: حمام، آشپزخانه های کوچک فاقد تهویه بویژه دارای آبگرمکنهای دیواری، اتاقهای خواب، کابین وسایط نقلیه و... شایع ترین اماکن گازگرفتگی هستند.



این مسئول از شهروندان استان خواست ضمن استفاده بهینه از وسایل گرمازا،‌ به توصیه های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی توجه کرده و به خصوص از باز بودن مسیر دودکش و استحکام اتصالات آن اطمینان حاصل کنند.



وی تاکید کرد: مسمومیت های خفیف یا متوسط هم می توانند پس از بهبود علایم اولیه در مواردی پس از گذشت هفته ها یا ماهها بی علامتی، منجر به بروز علایم عصبی تاخیری از قبیل مشکلات رفتاری و یادگیری بویژه در کودکان، اختلال راه رفتن، کوری دائمی و ... شوند که درمان خاصی هم برای آنها وجود ندارد.

