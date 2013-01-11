به گزارش خبرنگار مهر، بخش نگاه نو در جشنواره فیلم فجر به نمایش آثار فیلم‌های اول فیلمسازان جوان تعلق دارد که عمدتا در این بخش ما با آثار متفاوتی روبرو می‌شویم؛ چراکه این فیلمسازان از نسل جدید سینما هستند و آثار آنها همراه با تجربه‌گرایی در ساختار و مضمون است.

البته پیش‌بینی می‌شد که امسال در این بخش آثار بیشتری حضور داشته باشند اما در نهایت هیات انتخاب تصمیم گرفت 15 اثر را در فهرست فیلم‌اولی‌های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر قرار دهد ولی شنیده‌ها حاکی است که در این بخش چندین فیلم شانس بالایی برای مطرح شدن و استقبال مخاطبان دارند.

خبرگزاری مهر در دو گزارش به معرفی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ جشنواره پرداخت و در این گزارش نیز تمامی فیلم‌های بخش نگاه نو معرفی می‌شوند.

اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند: به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی و محمد حسین قاسمی ساخته شده است. نرگس آبیار پیش از این ساخت فیلم‌های کوتاه را در کارنامه دارد. شنیده ها حاکی است این اثر از فیلم‌های قابل توجه این بخش است که با استقبال مخاطبان روبرو خواهد شد. البته نرگس آبیار در حوزه نویسندگی نیز دستی بر آتش دارد و سال‌هاست که در زمینه نگارش داستان کوتاه و رمان فعال است.

داستان این فیلم در مورد زنی باردار به اسم لیلاست. او با مشکلی دست به گریبان است که اگرچه کوچک و بی‌اهمیت به نظر می‌رسد اما برای او بزرگ است. گلاره عباسی، حسام بیگدلو، گیتی معینی، فاطمه شکری، امیر غفارمنش، مهران رجبی، ساقی زینتی، رامسین کبریتی، جواد زیتونی، مینا نوروزی،‌عباس صفا، نازنین بابایی از بازیگران این فیلم هستند.

افسانه سرزمین گوهران: به کارگردانی مجید شاکری و تهیه‌کنندگی مجید شاکری ساخته شده است. از این فیلم هیچ خبری تاکنون منتشر نشده است و اطلاعی درباره بازیگران و یا خلاصه داستان این فیلم وجود ندارد. تلاش ما برای برقراری ارتباط با کارگردان هم بی‌نتیجه ماند.

او خوب سنگ می‌زند: به کارگردانی سیدهادی محقق و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری ساخته شده است. اصغری پیش از این تهیه‌کنندگی آثار دفاع مقدس همچون "شور شیرین" را برعهده داشته است. این فیلم بر اساس گفته‌های هیات انتخاب، فیلم مطرحی خواهد بود و می‌تواند مخاطبانی در جشنواره داشته باشد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بردو نوجوان روستایی پس از فوت پدر مجبور است برای درمان مادر بیمارش به خانه نصیر برود تا طلب معوقه پدرش را از او بگیرد. نصیر او را به شخص دیگری در دورست حواله می دهد و...

در این فیلم احمد درخشان، ساعد سهیلی، داود عین آبادی، سمیه سیروس مقدم و قربان نجفی بازی می کنند.

برلین منفی هفت: به کارگردانی رامتین لوافی و تهیه کنندگی سیامک پور شریف است.

این فیلم نیز جزو آثار میلیاردی جشنواره به شمار می رود و تمام فیلمبرداری آن در آلمان انجام شده است. تمام زمان فیلمبرداری، فیلم هیچ حاشیه ای نداشت. اما از انجا که دبیر جشنواره فجر (محمدرضا عباسیان) مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری یکی از تهیه کنندگان اثر به شمار می رود و این موضوع حاشیه هایی برای فیلم به وجود آورده است.

"برلین منفی هفت" فیلمی ضدجنگ است که زندگی چند مهاجر از کشورهای مختلف را روایت می‌کند. آدمهایی که زندگی تازه‌ای را در برلین جستجو می‌کنند. این فیلم که معرفی‌اش از جشنواره فیلم کن آغاز شده محصول مشترک آلمان و ایران است و بازیگران مطرحی از کشورهای آمریکا، آلمان، مصر، عراق و ایران در آن حضور دارند.

توم بیشاپز، مصطفی زمانی، کارولین ایشهورن، مسعود رایگان، حلیما ایلتر، سمیر فوکس، مریم عباس، کریستین ویکتور کوینه بازیگران این فیلم هستند.

بزرگمرد کوچک: به کارگردانی صادق صادق دقیقی و تهیه‌کنندگی پروانه مرزبان و حبیب الهیاری ساخته شده است. داستان فیلم به اوایل جنگ و حمله عراق به خرمشهر بازمی‌گردد و با محوریت زندگی شهید بهنام محمدی است .این نوجوان تنها به انگیزه دفاع از آب و خاک و ناموس، رشادت‌‌های بسیاری را بروز داده است. این نوجوان در ابتدا به دست نیروهای عراقی می‌افتد و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد اما اعتماد عراقی‌ها را جلب کرده و مواد غذایی، مهمات و گرای دشمن را به نیروهای ایرانی می‌رساند.

در این فیلم شبنم قلی‌خانی، پویا امینی، سوگل طهماسبی، حبیب اللهیاری، پرهام دلدار، جواد سلام‌پور، مجتبی قربانی و جمعی از بازیگران اداره تئاتر آبادان به ایفای نقش می‌پردازند.

تابستان طولانی: به کارگردانی علی خزاعی‌فر و تهیه‌کنندگی سیاوش حقیقی است و از تولیدات ویژه صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی به شمار می رود.

داستان این فیلم در مورد سال‌های اولیه جنگ تحمیلی بر علیه مردم شریف ایران است. روستایی دورافتاده در جنوب خراسان که تمامی مردان آن برای حفظ کیان این مرز و بوم به جبهه می‌روند و تنها کودکان، زنان و پیرمردان در روستا باقی می‌مانند. حسن پسر بازیگوش 10 ساله گمان میکند آن تابستان بدون پدر بهترین تابستان عمرش خواهد بود و...

این فیلم در ژانر کودک و نوجوان و دست مایه قرار دادن روزهای حماسه و دفاع مقدس و با گویش مشهدی تولید شده است. در این فیلم حسین طاهری، کیوان صباغ، روشنک سه قلعه‌گی وبا هنرمندی امیر حسین رفیعا در نقش حسن به ایفای نقش می پردازند.

تجریش... ناتمام: به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه‌کنندگی مهدی داوری است. این فیلم در جدیدترین تصمیم دست‌اندرکاران جشنواره از این رقابت حذف و فیلمی جایگزین آن شد. این تصمیم به این دلیل گرفته شد که پس از بررسی‌ها مشخص شد این اثر نخستین فیلم بلند داستانی آذربایجانی نبوده است. فیلم سینمایی "20: 9 دقیقه در بوشهر" به کارگردانی محمد امین همدانی جایگزین فیلم "تجریش ناتمام" در بخش نگاه نو( فیلم‌های اول) سی و یکمین جشنواره بین المللی فجر شد.

البته آذربایجانی تاکید دارد که دست اندرکاران جشنواره از او خواسته بودند که برای این بخش فرم پر کند.

خاکستر و برف: به کارگردانی روح اله سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی ساخته شده است. این فیلم در 20 دی ماه سال 1390 در شهرستان رشت و سواحل بندر انزلی کلید خورد. داستان "خاکستر و برف" برگرفته از یک حادثه واقعی برای رزمنده ای است که در یکی از عملیات های دفاع مقدس مفقودالاثر شده است.

این فیلم به داستام احسان می پردازد که پس از 25 سال به ایران بر می‌گردد تا با صمیمی‌ترین دوست خود که زندگی‌اش را مدیون اوست برای آخرین بار تجدید دیدار کند و همین مسئله، اتفاقات ناخواسته دیگری را برای او رقم می‌زند...

فیلمنامه فیلم توسط روح‌الله سهرابی و سید‌مرتضی مصطفوی نوشته شده است. کامبیز دیرباز، میترا حجار، قربان نجفی، سیامک ادیب، محمدباقر صفانور، ژیلا شاهی، نصرت شاه‌نظری‌، وجیهه لقمانی، اسماعیل زنگل گیاه، سید مهدی سجادپور، حسین مسلمی نائینی از بازیگران این فیلم هستند.

خسته نباشید: به کارگردانی محسن قرایی و تهیه‌کنندگی سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری است که در هر دو بخش سودای سیمرغ و نگاه نو حضور دارد. خسته نباشید" یکی از پر حاشیه ترین فیلم های این دوره از جشنواره است. فیلمبرداری این فیلم پس از گرفتن 70 درصد از کار توقیف شد و دلیل عمده این موضوع را نداشتن پروانه ساخت عنوان کردند.

پیش از این افشین هاشمی به همراه محسن قرایی کارگردان اثر بودند اما پس از مدتی پس از توافق حوزه هنری و ارشاد برای ادامه کار، نام افشین هاشمی از پروژه حذف شد و مانند فیلم "حوض نقاشی" اینبار نام رضا میرکریمی نیز به عنوان تهیه کننده از فیلم بیرون آمد.

همچنین باران کوثری نیز از گروه بازیگران جدا شد. به همین دلیل هنوز مشخص نیست چه بخشهایی از این فیلم پس از تغییر در عوامل دوباره فیلمبرداری شده است. این فیلم هم قطعا به دلایل مختلف قطعا مخاطبانی خواهد داشت.

دهلیز: به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی مجد هم در بخش سودای سیمرغ معرفی شده است. سیدمحمود رضوی نیز در کارنامه خود تا کنون تهیه‌کنندگی آثار مهمی چون "درباره الی" و "خیابان‌های آرام" را عهده‌دار بوده است. البته تله‌فیلم‌های شعیبی جزو آثار موفق تلویزیون به شمار می رود که با استقبال نیز روبرو شده‌اند.

رنجرو: به کارگردانی احسان عبدی‌پور و تهیه کنندگی ادریس عبدی‌پور از تولیدات صدا و سیمای مرکز بوشهر است. این فیلم داستان پسری است که در روستای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر (هلیله) با پسر روسی از خانواده مهندس های نیروگاه دوست می شود و اتفاقات جدیدی رقم می خورد. این فیلم که غرور ملی و روحیه صلح طلبی ایرانیان را نشان می‌دهد.

میثم فرهومند، آرمان هوانسیان، ابراهیم تمهید، عباس جوادی، آنا پانوسیان، تیگران خزمالیان، عباس باک، حسین قفلی، محسن مکاری و غلامرضا فرح زاده برخی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

روز روشن: به کارگردانی حسین شهابی و تهیه کنندگی غلامرضا گمرکی که از آثار قابل توجه این دوره از جشنواره است در بخش سودای سیمرغ معرفی شده است. داستان "روز روشن" درباره زن جوانی است که برای نجات جان یک نفر از اعدام به دنبال شاهدی است تا در دادگاه شهادت بدهد...

پانته آ بهرام، مهران احمدی ، روناک یونسی ، سودابه بیضایی ، امیررضا دلاوری ، وحید آقاپور، فرهادمهدوی،امین ایمانی، امیراسدزاده،مهدی صفاری، فرخنده فرمانی زاده، پارمین محجوب، بهرام بهبهانی و... در این فیلم بازی می کنند.

سر به مهر: به کارگردانی هادی مقدم‌دوست و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی ساخته شده است. مقدم دوست پیش از این دستیار و همکار فیلمنامه نویس حمید نعمت الله بوده است. لیلا حاتمی امسال با این فیلم در جشنواره فجر حضور دارد. فیلمبرداری "سر به مهر" هم به تازگی به پایان رسیده است. مقدم‌دوست همچنین در حوزه مطبوعات نیز فعالیت‌های موفقی داشته است.

فیلمنامه این فیلم را حمید نعمت‌اله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند که روایت داستان دختر تنها و خسته‌ای است که کمک‌های یک دوست باعث بهبود شرایط‌اش می‌شود، اما دختر داستان "سر به مهر" برای معرفی این دوست به دیگران شهامت کافی ندارد و ...لیلا حاتمی، آرش مجیدی، خاطره اسدی و... از بازیگران فیلم هستند. "سر به مهر" اولین فیلم بلند سینمایی مقدم‌دوست در مقام کارگردان است.

این فیلم هم کم و بیش در سکوت خبری کلید خورد به ویژه درباره حضور لیلا حاتمی در این فیلم هیچ خبری منتشر نشده بود تا اینکه وی جلوی دوربین رفت.

من از سپیده صبح بیزارم: به کارگردانی علی کریم و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور وعلی کریم ساخته شده است. علی کریم پیش از این دستیار و برنامه ریز کارگردانان های متعددی در سینما و تلویزیون بوده است. پیش از وی فیلم ویدیویی "چاله" را ساخته است که در جشنواره ونیز به نمایش در آمد.

شنیده ها حاکی است این فیلم درباره پشت صحنه سینما است. اما هیچ خلاصه داستانی تا کنون از این فیلم منتشر نشده است. در این اثر بابک کریمی، امیر عزیزی، محمد احمدی، هوشنگ رادی پور، علی علویان، مهدی امینی، مسعود سلیمانی، حسین اسکندری، مهسا ظریف و... بازی می کنند. این فیلم با بالاترین آرا هیات انتخاب به بخش مسابقه راه یافته است.

یک ، دو ، سه ... پنج: به کارگردانی محمد معیری و تهیه کنندگی محمد معیری ساخته شده است. شنیده ها حاکی است این فیلم نیز از آثار قابل توجه این بخش است و موضوع متفاوتی را دنبال می کند.

فیلم روایت پنج زندانی است که محکوم به اعدام هستند و باید توسط دو عضو طالبان برای ایجاد رعب و وحشت در شهر دیگری اعدام شوند که در حین این جابجایی یکی از این زندانیان موفق به فرار می‌شود و ماموران به خاطر اینکه جانِ خودشان در خطر نیافتد مجبور به جایگزینی فردی دیگر به جای زندانی فراری می‌شوند.

حدود 80 درصد از صحنه‌های این فیلم را پلان‌های خارجی تشکیل می‌دهند که با سختی خاص خود ضبط شده‌است. فیلم در گونه فیلم‌های "جاده‌ای" تعریف می‌شود و از بازیگران شاخصِ ایرانی و افغانستان در این فیلم استفاده شده‌است. داستان در دوره طالبان شکل می‌گیرد و به قدرت رسیدن و فجایعِ طالبان را در سال 1999 روایت می‌کند.

در این فیلم، همایون ارشادی، عبدالولی تلاش، فرهاد خردمند، آناهیتا افشار، شفق چوپان، حسن نوری، ایرج صادقی طاری، فرهاد اخلاقی، علی باقری، حمیدرضا آذرنگ، امیر مولوی، علی جاویدفر به ایفای نقش می‌پردازند.