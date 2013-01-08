به گزارش خبرگزاری مهر، "یوپ هاینکس" در سال 2011 جانشین "لوییس فن گال" در بایرن شد اما در یک سال و نیم گذشته موفق به فتح هیچ جامی نشده است. این در حالی است که قرارداد این مربی در تابستان سال 2013 به پایان خواهد رسید.

سرمربی بایرن در نشست خبری که در دوحه قطر برگزار شد، گفت: بایرن مونیخ هرگز تا پیش از این در تاریخ، مدرن‎تر و جذاب‎تر از این بازی نکرده است. یک مربی برای اینکه بتواند ایده‎های خود را عملی کند، نیاز به زمان دارد. من یک و نیم سال در بایرن بوده‎ام و فکر می‎کنم اکنون زمان بهره برداری رسیده است.

وی همچنین افزود: هیچ چیز اصول اخلاقی کار مرا عوض نخواهد کرد و ربطی به این نخواهد داشت که در تابستان چه اتفاقی رخ می‎دهد.

این مربی 67 ساله با تمجدید از "توماس مولر" اظهار داشت: مولر در نیم فصل نخست رقابت‎های بوندس لیگا نمایشی در کلاس جهانی از خود نشان داد.