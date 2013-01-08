رئیس سازمان سیا؛ فردی نامناسب برای احیای ماموریت سنتی سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز می نویسد: روز دوشنبه باراک اوباما جان برنان را بعنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی نامزد کرد. وی از نزدیکترین و قوی ترین مشاوران را برای بدست گرفتن مدیریت سازمانی نامزد کرد که رویکرد خود را در یک دهه گذشته در جنگ مخفیانه تغییر داده است.

در ادامه این مطلب آمده است: برنان در همکاری نزدیک با اوباما بر افزایش حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در سال 2010 در پاکستان نظارت می کرد و معمار اصلی عملیات های ضد تروریسم آمریکا در یمن نیز بود.

این روزنامه می نویسد: وی سخنگو و عنصر شاخص دولت بود که در تلویزیون ظاهر می شد و سخنرانی هایی در باره قانونی بودن یا اخلاقی بودن کشتار هدفمند صحبت می کرد.

نیویورک تایمز در ادامه آورده است: اگر آقای برنان از سوی سنا تائید شود سوال این خواهد بود که آیا سیا باید بعنوان مرکزی برای عملیات های شبه نظامی که عمدتا از سوی هواپیماهای بدون سرنشین انجام می شود باقی بماند یا خیر.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: گزینه دیگر این است که این سازمان به توانمندی های جاسوسی سنتی خود بازگرد که ماموران کهنه کار اطلاعاتی می گویند این ماموریت طی سالها تعقیب تروریستها به فراموشی سپرده شده است.

این مطلب با اشاره به اتهاماتی که از سوی گروهها و فعالان حقوق بشری علیه برنان مطرح می شود آورده شده است: برخی ماموران کار آزموده سیا و متخصصین خارجی این سؤال را مطرح می کنند که آیا برنان 57 ساله کسی که سالها در استراتژی مبارزه با تروریسم غرق بوده فرد مناسبی برای بازگرداندن سیا به ماوریت اصلی خود می باشد یا خیر. ماموریتی که وظیفه آن سرقت اطلاعات محرمانه از دولت خارجی و فراهم کردن تحلیلهای بلند مدت است.