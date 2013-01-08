به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال در حالیکه دیدارهای هفته سوم از نیم فصل دوم بازی‌های لیگ برتر فوتبال هنوز به دلیل لغو سه بازی به سبب آلودگی هوا به صورت کامل به انجام نرسیده است، برنامه بازی‌های هفته چهارم دور برگشت را نیز اعلام کرد و طی آن دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران مهمترین بازی این هفته خواهد بود.



صبا تیم هفتم لیگ برتر و پرسپولیس تهران در تعقیب صبای قم



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تیم هفتم و پرسپولیس تهران تیم تعقیب کننده صبا در نیمه دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور قرار است روز یک شنبه بیست و چهارم دی‌ماه در چارچوب دیداری از هفته چهارم از دور برگشت دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم برگزار شود.



صبای قم و پیکان تهران در حالی از ساعت 15 بیست و چهارمین روز دی ماه در دیداری از هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می‌روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 28 امتیاز در مکان هفتم جدول و در شش امتیازی تیم دوم جدول قرار گرفته است، ضمن اینکه تیم فوتبال پرسپولیس تهران با کسب 25 امتیاز نفس به نفس صبا با یک بازی کمتر در مکان یازدهم جدول قرار دارد.



شکست پرسپولیس در بازی رفت و بازگشت گل محمدی به خانه صبا



صبای قم در هفته چهارم از دور رفت مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران توانسته است با مربیگری یحیی گل محمدی، پیروزی شیرین دو بر صفر را در مقابل رقیب خود یعنی پرسپولیس تهران به دست بیاورد و یکی از انگیزه های یحیی گل محمدی سرمربی سابق صبا و فعلی تیم پرسپولیس جبران و تلافی آن شکست خواهد بود.



تیم فوتبال صبای قم تا پایان هفته بیستم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موفق به کسب هفت پیروزی، هفت تساوی و شش باخت شده است و در جدال با پرسپولیس تهران و شاگردان سرمربی فصل قبل خود دهمین بازی خانگی را برگزار می‌کند در حالی که گل محمدی بعد از هدایت صبای قم در هشت بازی لیگ دوازدهم یک بار دیگر به شهر قم بازی می گردد اما این بار مقابل صبا قرار می گیرد.

