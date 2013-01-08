تعدد نامزدهای اصولگرا زمینه شکست در انتخابات است/ فتنه 88 را فراموش نکنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود در جلسه امروز سه شنبه 19 دی طی سخنانی اظهار داشت: یاد قیام 19 دی سال 1356 مردم قم را گرامی می دارم و به روان شهدای آن قیام به جا و بهنگام و تاثیرگذار درود می فرستم.

نماینده مردم تهران گفت: چون این اولین بار است که پس از گشایش مجلس نهم فرصت نطق پیدا می کنم وظیفه خود می دانم از مردم تهران، ری و شیمرانات و اسلامشهر که با رای بالا اعتماد خود را به اینجانب ابراز داشته اند تشکر کنم. امیدوارم بتوانم به وظیفه خود عمل کرده و امانت دار مردم باشم.

حداد عادل افزود: انقلاب اسلامی در پیشرفت و تکامل 34 ساله خود به صورت الگویی برای جهان اسلام برآمده است. بیداری اسلامی نشانه قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی ایران و نشانه آن است که سخن امام راحل و منطق ملت مسلمان ایران در عالم اسلام شنیده و پذیرفته شده است . طبیعی است که دشمنان انقلاب با مشاهده قوت انقلاب و وسعت میدان تاثیر آن بر دشمنی خود می افزایند. آخرین توطئه آنان تحریم اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: با تحریم اقتصادی باید از طریق مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مقابله کرد. تبدیل اقتصاد کنونی به اقتصاد مقاومتی می تواند از برکات تحریم اقتصادی باشد و یک فرصت محسوب شود به شرط آنکه رهنمود مقام معظم رهبری را در باب اقتصاد مقاومتی جدی بگیریم و دست به دست هم دهیم و کار کنیم.

نماینده مردم تهران ادامه داد: پیداست که دشمنان چنان که خود بارها به صراحت گفته اند تحریم اقتصادی را مقدمه بحران سیاسی می خواهند و مایلند ایران دچار آشوب شود. مردم ما البته با بصیرت هستندو فریاد هیهات من الذله آنان در عزای حسینی در گوش جهانیان طنین افکنده است.

حداد عادل گفت: وظیفه حکومت اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه در این زمان مدیریت درست و هماهنگ است. چنین است که رهبری هشدار می دهند که از تنش زایی و سرو صداهای کم فایده بپرهیزید . دشمن می خواهد فشار اقتصادی را با بحران سیاسی توام و تکمیل کند. ما باید به هوش باشیم و در دام او نیفتیم و در زمین دشمن بازی نکنیم. منازعه و کشمکش در داخل کشور عزت و اقتدار سیاسی ما را از میان می برد و این همان چیزی است که مستکبران عالم و مخالفان بیداری اسلامی در پی آنند تا جمهوری اسلامی الگوی دیگران نشود.

رئیس مجلس هفتم خاطرنشان کرد: جمعی از نمایندگان هفتم که در قالب فراکسیون اصولگرایان فعالیت می کنند حفظ وحدت و رعایت ادب و متانت و پرهیز از تنش آفرینی را وظیفه خود می دانند. ما سعی خواهیم کرد در عین رقابت ، رفاقت داشته باشیم. اگر گاهی سخنی از سر بی مهری می شنویم که تهمت و طعنه ای با خود دارد تحمل می کنیم اما سعی می کنیم مقابله به مثل نکنیم.

رئیس فراکسیون اصولگریان مجلس گفت: کوشش می کنیم گفتمان اقتصاد مقاومتی را در مجلس به صورت گفتمان مسلط در آوریم. مجلس قانون بودجه را در دستور کار آینده خود دارد . لازم است که بودجه سال 92 با واقع بینی کامل و تدبیر کافی تنظیم و تصویب شود.

وی افزود: مجلس نباید با تکیه بر درآمدهای کاذب و مشکوک هزینه های قطعی در بودجه وارد کند. دولت هم باید به آنچه در مجلس به تصویب می رسد در حد وصول درآمدها عمل کند. مجلس باید نسبت به تورم و گرانی و سختی معیشت مردم خصوصا حقوق بگیران کم درآمد توجه داشته باشد. ما نماینده مردم هستیم و باید به مشکلات مردم توجه کنیم.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سوریه خاطرنشان کرد: همه شاهدیم در حالی که اسرائیلی غاصب در امنیت به سر می برد سوریه به جرم مقاومت به دست ارتجاع عرب و با صرف دلارهای نفتی مورد هجوم و حمله قرار می گیرد. دولت های غربی که شعار حمایت از دموکراسی می دهند هیچ توضیحی نمی دهند که طرح بشار اسد چه مغایرتی با موازین دموکراسی دارد اما مرتبا پول و سلاح در اختیار سازمانهای تروریستی قرار می دهند و به نام اسلام و به نام جهاد در سوریه کشتار کنند و موجبات امنیت، آسودگی و خوشحالی اسرائیل را فراهم سازند.

حداد عادل همچنین به انتخابات آینده ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: ملت ما در ماههای آینده برای حضور در صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آماده می شود. انتخابات یک گذرگاه مهم و خطیر در مسیر انقلاب است.

وی گفت: انتخابات ریاست جمهوری هم فرصتی است برای ملت تا با وحدت و بصیرت وفاداری خود را به اسلام و انقلاب و امام راحل و مقام معظم رهبری به اثبات رساند و هم فرصتی است که دشمنان را برای توطئه و ایجاد فتنه به طمع بر می انگیزاند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: از هم اکنون باید گذشته را چراغ راه آینده کنیم. حوادث 16 سال گذشته را باید به یاد آوریم. نباید کاری کنیم که مخالفان اصولگرایی با هر نام و عنوان اختیار این کشور را بدست گیرند.

وی گفت: نباید فتنه 88 را فراموش کنیم. آنها را که آن فتنه را آفریدند این روزها به جای عذرخواهی از ملت به خاطر تهمت ننگین تقلب در انتخابات که بر دامن نظام بستند ادعای طلبکاری می کنند. مخالفان اصولگرایی از تفرقه در میان اصولگرایان خوشحال و به پیروزی خود امیدوار می شوند.

حداد عادل تصریح کرد: تعدد نامزدهای اصولگرا می تواند خدایی ناخواسته زمینه شکست در انتخابات شود. در انتخابات باید آرمان گرایی و واقع بینی را همانطور که رهبری در دیدار ماه مبارک رمضان خود با مسئولان کشور توصیه و تبیین کردند توامان مد نظر داشته باشیم.

نماینده تهران گفت: به فضل الهی ملت بزرگ ایران از این آزمون بزرگ نیز موفق و سرافراز عبور خواهد کرد و انقلاب اسلامی خواهد توانست با غلبه بر موانع و توطئه ها و مشکلات و تحریمها و راه خود را که راه استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی است تا پیروزی نهایی طی نماید.