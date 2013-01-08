گرد و خاک ایلام را در برگرفت/ ایلام غرق در گل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بارش باران از روز گذشته تمام استان ایلام در برگفته بود امروز پدیده گرد و خاک به یک باره وارد استان ایلام شد و مردم استان را متعجب کرد.

این در حالی است که هواشناسی استان ایلام بارش باران را برای چند روز آینده استان پیش بینی کرده بود و خبری از گرد و خاک نبود.

بارش باران همراه با گرد و خاک موجی از گل در سطح استان ایلام ایجاد کرده است و باعث مشکلاتی برای مردم استان شده است.

هم اکنون گرد و خاک در استان ایلام افزایش یافته است و بارش باران در استان متوقف شده است به طوری که در حال حاضر کوه های استان از شدت گرد و غبار دیده نمی شوند.

گرد و غبار همراه با خاک در چند سال گذشته همواره در استان ایلام مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.