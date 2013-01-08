بیمارستان ولایت دامغان آموزشی شود

حجت الاسلام سید محمود ترابی در حاشیه افتتاح بیمارستان 160 تختخوابی ولایت دامغان با حضور رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز شهرستان دامغان به طور رسمی شاهد افتتاح و بهره برداری پروژه ای بود که با عنایت خاص مقام معظم رهبری به این شهرستان احداث شده است.

وی اضافه کرد: انتظار ما از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی سمنان این است با انتقال بیمارستان برادران رضایی به بیمارستان جدید خدمات خوبی به بیماران بستری در این بیمارستان ارائه کنند.

امام جمعه دامغان با اشاره به اینکه یک طبقه از بیمارستان ولایت حذف شده است اظهار داشت: امیدواریم که طبقه پنجم این بیمارستان که جزو نقشه اولیه بوده اما در اجرای کار حذف شده است مجدد به طبقات این بیمارستان افزوده شود.

حجت الاسلام ترابی خاطرنشان ساخت: یکی از درخواست های ما از رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور این است که بحث آموزشی شدن این بیمارستان جدی گرفته شود و با آموزشی شدن آن خدمات مطلوب تری به مردم و بیماران ارائه شود.

وی افزود: یکی از امتیازات آموزشی شدن بیمارستان 160 تختخوابی ولایت دامغان این است که مجوز ایجاد دانشکده علوم پزشکی به این شهرستان داده خواهد شد که امیدوارم با عنایت و توجه شخص رئیس جمهور بحث ایجاد دانشکده علوم پزشکی در این شهرستان هرچه زودتر تحقق پیدا کند.