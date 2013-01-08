ارسال 489 مقاله به دبیرخانه همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضی مصطفوی‌نیا صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در موسسه قرآن و نهج البلاغه (راه روشن) برگزار شد با اشاره به اینکه 489 مقاله به دبیرخانه همایش ملی نهج البلاغه اسال شده است اظهار داشت: از 489 مقاله ارسال شده، تعداد 10 مقاله توسط پروفسور، 20 مقاله توسط دانشیار و بقیه مقالات مربوط به استادیارهستند.

وی عنوان کرد: این مقالات توسط 25 استاد از سراسر کشور ارزیابی و به از آن مقالات منتخب ویراستاری نیز شده است.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی دانشگاهیان و حوزویان با نهج البلاغه و مفاهیم گوناگون آن است.



وی ابراز داشت: از 489 مقاله ارسال شده، 220 مقاله برگزیده شده که از بین آن‌ها هم 40 مقاله به مرحله پایانی راه یافته است.



آواشناسی و سبک شناسی نهج البلاغه و رویکردهای ادبی



دبیر همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات تصریح کرد: مقالات ارسال شده به لحاظ تنوع موضوعی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و حتی مقالات را در سطح علمی پژوهشی می توان درجه بندی کرد.



وی اضافه کرد: به نقطه نظرات جدیدی از جمله آواشناسی و سبک شناسی نهج البلاغه و رویکردهای ادبی برای اولین بار در این همایش به آن اشاره شده است.

وی همچنین ادامه داد: برای اولین بار است که مقالات منتخب به صورت تخصصی نیز اجرا می شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: چکیده کل مقالات ارسال شده در مجموعه چاپ قرار گرفته و 40 مقاله منتخب نیز به صورت جدا چاپ می شود.



وی افزود: تعدادی از مقالات منتخب مورد درخواست بعضی مجلات قرار گرفته است که این بالا بودن سطح علمی و پژوهشی مقالات را نشان می دهد.



برگزاری همایش ملی نهج البلاغه و انسان نیمه اول سال آینده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: همایش ملی "نهج البلاغه و انسان" همایش بعدی است که از سوی این موسسه در سال آینده برگزار می شود.



مصطفوی نیا ادامه داد: علت نامگذاری این همایش به خاطر آن است که مباحث جدیدی چون جهانی شدن و انسان گرایی امروزه مطرح است.



راه اندازی مجله تخصصی موسسه راه روشن



عضو هیئت علمی دانشگاه قم از راه اندازی مجله تخصصی موسسه راه روشن خبر داد و گفت: موسسه قرآن و نهج البلاغه (راه روشن) همواره در راستای مباحث پژوهشی و ارتقاء آن پیشگام است.