آخرین وضعیت سریال کمال تبریزی از زبان معاون سیما/ اصلاحات فاز یک و دو

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم سال 87 بود که محمد مسعود مجری طرح و تهیه کننده سریال "سرزمین کهن" به کارگردانی کمال تبریزی از آغاز تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی در سه فاز خبر داد. سریالی که تصویربرداری آن یک سال بعد برای ساخت دکور متوقف شد و با گذشت 14 ماهی که به اتمام ساخت فاز اول این مجموعه انجامید اعلام شد با اعمال 6 ماه به عنوان پیش‌تولید، تصویربرداری فاز دوم مجموعه دی ماه سال 89 آغاز خواهد شد.

محمودرضا تخشید مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما نیز در تیر ماه 89 در گفتگو با مهر اعلام کرد پخش "سرزمین کهن" از سال 90 آغاز خواهد شد که تاکنون این امر محقق نشده است و با وجود بلاتکلیفی عوامل برای کلید زدن فاز سوم و رساندن سریال به پخش، معاون سیما پیشنهاد داده است فاز چهارم سریال نیز ساخته شود.

البته تبریزی نیز در این خصوص سکوت نکرد و در گفتگویی تأکید کرد: فیلمنامه "سرزمین کهن" به تصویب سازمان صدا و سیما رسید و ما هم بر اساس همین فیلمنامهٔ تصویب شده، کار را شروع کردیم و فیلمبرداری دو فاز هم به پایان رسید، اما در اواسط فیلمبرداری فاز دوم بود که اعضای شورای طرح و برنامه سازمان تغییر کردند و دیدگاه‌شان نیز عوض شد. در آن زمان این مسئله مطرح شد که فیلمنامه باید اصلاح شود. اصلاحاتی مفصل که به افزودن برخی نکات به متن منجر شد.

برای روشن شدن این موضوع و دریافت پاسخ قطعی نحوه اصلاحات و زمان پخش سریال، موضوع را با معاون سیما در میان گذاشتیم.

لزوم آماده شدن فیلمنامه‎های الف ویژه پیش از تصویربرداری

علی دارابی در گفتگوی امروز خود با مهر و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تکلیف سریال "سرزمین کهن" به کارگردانی کمال تبریزی چه می‌شود؟ اظهار کرد: فاز یک و دو این سریال تصویربرداری شده است. با این حال از زمانی که من به معاونت سیما آمده‌ام قرار شده فیلمنامه سریال‌های الف ویژه آماده شود و بعد از آن عوامل برای تصویربرداری اقدام کنند.

وی افزود: "سرزمین کهن" پیش از ورود من به معاونت سیما انجام شده بود. با این حال فاز یک و دو آن به لحاظ برخی روایت‌های تاریخی نیاز به اصلاحاتی داشت که با خود نویسنده و کارگردان برای این موضوع توافق کردیم.

آغاز فاز سه در آینده نزدیک

معاون سیما درباره دلیل آغاز نشدن فاز سه این سریال توضیح داد: اصلاحات لازم برای فاز یک و دو مشخص شده و به زودی انجام می‌شود. بعد از آن فاز سه آغاز خواهد شد.

دارابی اظهار امیدواری کرد "سرزمین کهن" به عنوان یکی از سریال‌های خوب معاونت سیما سال 92 از شبکه سه پخش شود.

"سرزمین کهن" به کارگردانی کمال تبریزی و محمد مسعود برای شبکه سه سیما تولید می‌شود. در این سریال، بازیگرانی مثل شهاب حسینی، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، ثریا قاسمی، الهام حمیدی، حسین محجوب، پژمان بازغی، بیتا فرهی، جعفر دهقان، امیر آقایی، هنگامه قاضیانی، میترا حجار، پرویز پورحسینی، فرهاد قائمیان، علی شادمانی، محسن تنابنده و حسن پورشیرازی بازی کرده‌اند.