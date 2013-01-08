  1. جامعه
۱۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

"شهربانو" در پله آخر/ ورود آقایان ممنوع

مشاور امور بانوان شهرداری منطقه 3 اعلام کرد: مجموعه فرهنگی ورزشی ویژه بانوان با عنوان "شهربانو" از سوی شهرداری منطقه 3 در حال تکمیل است و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم جراحی با اشاره به اینکه این مجموعه به بانوان اختصاص دارد افزود: در این مرکز خدمات مختلفی همچون بدنسازی، ورزش های رزمی، کتابخانه تخصصی، قرائت خانه، کافی نت، کافی شاپ، مزون لباس و محصولات عفاف و حجاب، گالری نقاشی، هنرهای دستی، آرایشگاه ،خانه کودک، کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی، کارآفرینی، احکام و امور دینی و ارائه مشاوره های فردی و گروهی پیش بینی شده است.

جراحی در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت این مرکز را بانوان بر عهده دارند افزود: ساختمان مجموعه شهربانو در محله اختیاریه- رستم آباد  در 4 طبقه و مساحتی حدود 5 هزار متر مربع در حال تکمیل است و پس از بهره برداری می تواند مورد استفاده بانوان قرار گیرد.
 
وی با تاکید بر حفظ کرامت زنان در جامعه افزود: ساخت مجموعه های فرهنگی ورزشی ویژه بانوان، یکی از فعالیت های اصلی منطقه 3 را تشکیل می دهد وایجاد چنین مکانها و مراکزی می تواند نقش بسزایی در ارتقای سلامت جسمی و فرهنگی زنان و دختران جامعه داشته باشد.
کد مطلب 1786399

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
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