به گزارش خبرگزاری مهر، میز و نیمکت طراحی شده توسط جی واتسون، طراح آمریکایی با عنوان " اندکی بیشتر تأمل کن" وارد بازار شده است.

این میز و نیمکتها آن دارای لایه (thermochromic) هستند که در نتیجه حرارت بدن تغییر رنگ می دهد و رنگ آن از سیاه به یک رنگ روشن تغییر می کند و براین اساس ساختار چوب زیر آن وقتی که در معرض حرارت قرار می گیرد نمایان می شود.

این ویژگی تصاویر زیبایی از طرح چوب را هنگام تماس فرد با این میز و نیمکتها رقم می زند، هر قسمت از بدن در تماس خود با این وسائل تغییر رنگ داده و طرحی که از خود به جای می گذارد قابل مشاهده خواهد بود.

وقتی که این سطح خنک می شود، رنگ آن به حالت اول یعنی رنگ مشکی باز می گردد.

این میز و نیمکتها در رنگهای دیگری غیر از مشکی نیز ارائه شده اند.

از سوی دیگر اشیاء گرم چون لیوان چای یا قهوه نیز موجب تغییر رنگ این وسائل می شوند و حلقه های روی این میز باقی می گذارند.

طراح این میز و صندلی اظهار داشت که علت اصلی طراحی این تغییر رنگها با هدف جلب توجه مردم به تأثیری است که آنها به طور کلی روی محیط اطراف خود می گذارند.

این میز و نیمکتهای آن با قیمت 3007 دلار به فروش می رسد و قیمت نیمکتهای آن به تنهایی 731 دلار است.