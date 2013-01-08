قم و مشهد میزبان دو جشنواره قرآنی در دهه فجر/ 25 دیماه آخرین مهلت ارسال آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «شیوه های نوین آموزش قرآن کریم» با هدف شناسایی و معرفی شیوه های نوین آموزشی و دستیابی به الگوی حسنه رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع) در آموزش قرآن، در استان قم برگزار می شود.

نخستین جشنواره ملی شیوه‌های نوین آموزش قرآن کریم در دو بخش معرفی شیوه های نوین آموزشی (ویژه صاحبان و مبتکران شیوه های نوین آموزشی) و مقالات برتر برگزار می‌شود.

بخش اول (معرفی شیوه های نوین آموزشی) در حوزه ها و رشته های آموزشی: 1. قرائت، شامل رشته های روخوانی، تجوید، ترتیل و تحقیق (صوت و لحن)؛ 2. حفظ، در رشته های ترتیبی و موضوعی؛ 3. مفاهیم، شامل رشته های ترجمه لغات، درک مفهوم عبارات و تدبّر، می شود که در سه سطح آموزشی مقدماتی، متوسطه، تخصصی و بر اساس نوع مخاطبان در سه بخش کودک، نوجوان و بزرگسال برگزار می‌شود.

بنابر این گزارش، مهلت ثبت نام و ارسال فرم معرفی شیوه و فیلم اجرای شیوه تا 25 دی ماه91 بوده، داوری اولیه تا 5 بهمن ماه و برگزاری مراسم اختتامیه در روزهای 11 و 12 بهمن ماه انجام می شود.

بخش دوم نیز شامل فراخوان مقاله در دو محور موضوعی «سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در خصوص آموزش قرآن» و «اصول و مبانی علمی آموزش قرآن کریم بر اساس مبانی تکنولوژی آموزشی» می باشد.

ضمنا، آسیب شناسی در مورد شیوه های موجود آموزش قرآن با عنایت به لزوم بازنگری جدی در خصوص دستیابی به بهترین و موثرترین شیوه آموزشی و دستیابی به اسلوب و الگوی هماهنگ آموزشی در هر یک از حوزه های آموزش قرآن کریم جهت استفاده در نظام کشوری آموزش قرآن از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.

هچنین استان خراسان شمالی میزبان جشنواره «تاثیر قرآن بر فرهنگ عمومی آیات» است. این جشنواره با موضوعات متنوعی چون تاثیر قرآن کریم در آیین ها و آداب و رسوم اقوام؛ شناخت آیین ها و آداب و رسوم متاثر از قرآن کریم؛ تاثیر قرآن کریم در ادبیات عامه (ضرب المثل ها، اشعار، داستان ها و باورها و حکایات و...)؛ تاثیر قرآن کریم در مراسمات بومی و محلی و... در حال برگزاری می باشد.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این جشنواره در تاریخ 8 بهمن در این استان برگزار می شود.

معاونت امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همکاری نهاد های مختلف فرهنگی جشنواره های بین المللی قرآنی «آیات» را در دهه فجر و همزمان 22 استان و 22 کشور جهان، در قالب برنامه های فرهنگی و هنری برگزار می کند.

علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و ارسال آثار و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی www.quranfestival.ir مراجعه کنند.