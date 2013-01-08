علاوه بر جهاد اقتصادی، جهاد ارتباطی هم داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین سمینار نقش ارتباطات، رسانه و روابط عمومی در اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 19 دی با حضور بهرام عبادپور دبیر این همایش و هوشمند سفیدی دبیر سمپوزیم بین‌المللی روابط در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

عبادپور در ابتدای این نشست گفت: برگزاری این سمینار، ابتکار و دستمایه فکری آقای سفیدی و دوستان سمپوزیوم بود که 3 ماه پیش در ذهن ایشان شکل گرفت و باعث شد تیمی برای برپایی آن شکل بگیرد. با توجه به این که اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در فرمایشات رهبر انقلاب دارد،‌ اهمیت این سمینار مشخص می‌شود، اما باید توجه داشت که سابقه این عبارت به سال‌های پیش از سال 91 برمی‌گردد.

وی افزود:‌ شاید به این دلیل که مخاطبین حساسیت زیادی به این عبارت نشان ندادند، رهبری در آغاز امسال اشاره‌ای دوباره به آن داشتند. الزام‌آورترین بخش فرمایشات ایشان در این باره در سال 89 در جمع کارآفرینان بیان شد که عین این عبارت را به کار بردند و گفتند ما باید اقتصاد مقاومتی واقعی را در کشور به کار ببندیم. این دلیلی است برای این که همه مسئولان خود را به ایجاد کار و تولید، مکلف بدانند.

دبیر این سمینار در ادامه گفت: رهبری می‌توانستند با نامه یا به صورت محرمانه این موضوع را با مسئولان و دستگاه‌ها در میان بگذارند، اما چرا این مطلب را از طریق فراگیرترین رسانه در کشور مطرح کردند؟ در سخنرانی‌‌ام در روزهای برگزاری سمینار به جایگاه رسانه در میان سخنان ایشان اشاره خواهم کرد. بنابراین توجه کنیم که جایگاه رسانه‌ها در این حوزه تعریف شده است. در سمینار مذکور که روزهای اول و دوم بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های صدا وسیما برگزار می‌شود، اصحاب رسانه، روابط عمومی‌ها، مدیران، مقامات و در مجموع 600 مهمان حضور خواهند داشت.

عبادپور گفت: هنگام برگزاری سمینار، دو نمایشگاه جانبی هم برپا خواهد شد و کتاب سمینار حاوی مقالات، مصاحبه‌ها و همچنین معرفینامه شرکت‌های فعال در عرصه مقابله با تحریم‌ها توزیع خواهد شد. امیدواریم با توزیع گسترده این کتاب که به صورت کشوری خواهد بود، شاهد تاثیرگذاری آن باشیم. 2 پنل در روز اول و یک پنل هم در دومین روز این سمینار تشکیل خواهد شد که در مجموع 10 مقاله جدید در این پنل‌ها ارائه خواهد شد و در پایان هم از فعالان عرصه مورد نظر تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی در پایان گفت:‌ ماهیت و مختصات اقتصاد مقاومتی، دلایل طرح اقتصاد مقاومتی و دخیل کردن رسانه‌ها در تبیین جوانب آن، دامنه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اقتصاد مقاومتی، نقش دولت و مردم، تاثیر خارجی و بیرونی بر اقتصاد مقاومتی و ... از موضوعاتی هستند که در دو روز برگزاری سمینار مورد بررسی قرار می‌گیرند. به علاوه دلایل نیاز به این نوع اقتصاد و چرایی تبیین آن از سوی رسانه‌ها از دیگر مسائل مهم این سمینار خواهد بود.

در ادامه این برنامه، سفیدی گفت: هدف ما از برپایی این سمینار، تاکید بر نقش رسانه‌ها و ارتباطات در حوزه اقتصاد مقاومتی است. هدف عمده همایش تاکید روی تاثیرگذاری این ابزارها بود که مثلا اگر مولفه‌ای به نام مدیریت مصرف در این زمینه مطرح می‌شود،‌ نقش رسانه و ارتباطات و روابط عمومی‌ها هم در این زمینه تبیین شود. به عنوان دبیرخانه سمپوزیوم روابط عمومی روی این نکته تاکید داریم که بدون همکاری رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها، طرح اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند توفیق پیدا کند.

دبیر سمپوزیوم روابط عمومی گفت: با برگزاری این سمینار می‌خواهیم بگوییم که باید علاوه بر جهاد اقتصادی، جهاد ارتباطی هم داشته باشیم. جهاد ارتباطی هم به معنی به کارگیری کلیه توانایی‌های ارتباطی در کشور است. رسانه‌های مجازی، مطبوعات، نهاد روابط عمومی‌ها و هماهنگ‌سازی و تجهیز آن‌ها برای مقابله با جنگ روانی تحریم‌ها دیگر تعریفی است که می‌توان برای جهاد ارتباطی به کار برد.

وی در ادامه گفت: بالاخره کسی که باید تحریم‌ها را تحمل کند، مردم است. بنابراین این مردم هستند که باید اطلاعات را در دسترس داشته باشند و نهادی هم که باید اطلاعات را منتقل کند، رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها هستند. بنابراین برای این که رسانه‌ها در این زمینه موفق باشند، پیشنهاد ایجاد یک کارگروه را در این زمینه ارائه کردیم. قرار است در سمینار مورد نظر، اساتید ارتباطات مانند آقایان محسنیان راد، فرهنگی و ... به سخنرانی بپردازند. اگر امروز رسانه‌های غربی را رصد کنیم، می‌بینیم که با آمادگی و استراتژی مشخص، اثر تحریم‌ها را پوشش می‌دهند. اما رسانه‌های ما در این زمینه جسته گریخته و بدون تمرکز کار می‌کنند. بنابراین باید راهبرد مشخصی برای این امر در نظر بگیریم.

سفیدی گفت: اگر چنین کاری کنیم، می‌توانیم جنگ روانی دشمن را خنثی کنیم و در نتیجه امید را بین مردم تقویت و آگاهی لازم را به آن‌ها منتقل کنیم. معتقدیم نهاد مطبوعات و رسانه دو بازیگر اصلی عرصه اقتصاد مقاومتی هستند. این سمینار توسط سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی و با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزار می‌شود. 100 سازمان هم از طریق انتشار فراخوان با این سمینار همکاری کرده‌اند.