مسئولان نظامی موظف به گزارش فساد به قوه قضائیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی گفت: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مدیران و مسوولان نظامی و غیرنظامی موظف اند در صورت وقوع جرایم ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، دخالت در معاملات دولتی و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود، می بایست بدون فوت وقت مراتب را به مقامات قضایی گزارش نمایند.

وی افزود: رؤسا یا مدیرانی که این گونه جرایم را گزارش ننمایند علاوه بر حبس از 6 ماه تا دوسال، به انفصال موقت به همین میزان محکوم خواهند شد.

این مقام قضایی عدم نظارت و کنترل دقیق مدیران را از عوامل زمینه ساز جرایم مالی عنوان کرد و افزود: گاهی قصور، سهل انگاری و کم توجهی، تأثیرگذارتر از فقر مالی در وقوع این گونه جرایم است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر استفاده از شیوه های نوین و مطمئن در امور مالی تاکید کرد و افزود:مادامی که به روش های سنتی و قدیمی عمل می کنیم زمینه های آلودگی به جرایم مالی وجود دارد.

وی در ادامه یکی از علل موفقیت برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را استمرار این برنامه ها طی پانزده سال گذشته دانست و گفت: در طول این مدت اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته که منجر به کنترل و کاهش بخشی از جرایم در سطح نیروهای مسلح شده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: در رابطه با علل جرایم تحقیقات مفصلی انجام شده و راهکارهای خیلی خوبی به دست آمده که برخی از این راهکارها در بدنه نیروهای مسلح به اجرا درآمده و بخشی نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون اصلاحی خدمت وظیفه عمومی به تصویب رسیده است.

وی افزود: برخی از این راهکارها نیز به تصویب هیأت عالی سیاست گذاری نیروهای مسلح رسیده و ابلاغ شده است.