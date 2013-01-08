اقتصاد مقاومتی تبدیل به گفتمان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مطهری سه شنبه در جلسه کمیسیون اقتصاد مقاومتی که با حضور شورای معاونین و فرماندهان کانون های اقشار بسیج که در سالن جلسات برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان این انقلاب و اسلام در برابر ما جنگ اقتصادی به راه انداخته و با تمام توان و فشار خود بر کشورها ما را در تحریمی بی‌سابقه قرار داده‌اند بهترین روش مقابله با آن اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: بسیج که نهادی مردمی و برخاسته از بطن ملت، مدافع انقلاب و اسلام است؛ باید در این را پیشرو و پیشقدم باشد و این گفتمان را در جامعه ترویج و تبیین کند.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بیان کرد: باید موضوع اقتصاد مقاومتی در حلقه‌های صالحین اقشار بسیج مطرح شود و با بحث و تبادل نظر راهکارهایی عملی در این زمینه ارایه شود تا اعضا حداقل در زندگی خود بکار بندند.

مطهری بیان داشت: مصادیق اقتصاد مقاومتی در هر قشر و صنف بسیج باید مشخص شود و افراد الگو و پیشقدم در این طرح تشویق و تقدیر شود.

وی با بیان اینکه جلسات همفکری باید در اقشار بسیج تشکیل شود، افزود: جلسات هم‌اندیشی در هر قشر بسیج با موضوع اقتصاد مقاومتی برگزار و مشخص شود اقشار بسیج چگونه می‌توانند در اجرای اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

فرمانده سپاه پاسداران شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: باید فضاسازی در شهر انجام گیرد، متون و شعارهایی با محوریت اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی ایرانی با مشورت افراد صاحب نظر و متخصص نصب شود.