به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری صبح سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته هوای پاک اظهار داشت: برای اجرای طرح مقابله با آلودگی هوای تهران دو راه‌حل بلند مدت و مقطعی وجود دارد که راه‌حل بلند مدت اجرای طرح جامع مقابله با آلودگی هوا که در 21 محور تدوین شده، است که باید تمام دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را انجام دهند.

تنها سایپا و ایران خودرو همچنان بر استاندارد یورو 2 پافشاری می کنند

قائم مقام سازمان محیط زیست با اشاره به این طرح تصریح کرد: از ابتدای سال 92 هیچ خودرویی با استاندارد یورو 2 نباید شماره‌گذاری شود و همچنین وزارت نفت باید سوخت یورو 4 را توزیع کند.

وی با بیان این که در حال حاضر بسیاری از خودروها مانند تیبا، تیانا و مزدا 3 با استاندارد یورو 4 تولید می شوند افزود: تنها سایپا و ایران خودرو که 80 تا 100 درصد تولیداتشان داخلی است به دلیل اینکه ارتقا به استاندارد یورو 4، 300 تا 400 هزار تومان برای هر خودرو برایشان هزینه دارد زیر بار این استاندارد نمی روند و بر یورو 2 اصرار می کنند اما از ابتدای سال آینده اگر این استاندارد را رعایت نکنند تولیدات شان شماره گذاری نمی شوند.

شهرداری از برنامه افزایش حمل و نقل عمومی عقب است



به گفته وی شهرداری ها باید به حمل و نقل عمومی سالی 5 درصد اضافه کنند. این اتفاقات باید در حالی انجام شود که ما متاسفانه از اجرای این برنامه‌ها عقب هستیم و اجرای این طرح با روند مطلوبی پیش نمی‌رود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست اظهار داشت: جلسات مختلفی را با خودروسازان و دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم اگر چه هر دستگاهی مشکلات خاص خودشان را دارد اما نباید آن‌ها در اجرای این طرح تأثیر بگذارد.



شاعری افزود: همه تصمیماتی که در این خصوص گرفته می‌‌شود توسط دستگاه‌های مختلف به صورت کامل اجرا نمی‌شود اما تصمیمات درستی است. اگر تصمیمات اجرایی نمی‌‌شد با توجه به شرایط آلودگی هوا حتما به مرز اضطرار می‌رسیدم و ما توانستیم با اجرای این طرح‌ها شرایط را مدیریت کنیم.



مازوت یکی از اصلی ترین عوامل تولید ریزگرد در کلانشهرها است

وی اظهار داشت: برخی از نیروگاه‌های اطراف تهران از سوخت مازوت استفاده می‌کند که تأثیر بسیار زیادی در آلودگی هوا دارد. نیروگاه‌هایی که مخزن گاز ندارند و از سوخت پاکی استفاده نمی‌کنند باید جریمه شود.

جمعیت و صنایع تهران از آستانه تحمل پایتخت خارج است

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: بیش از 30درصد صنایع و خودرو در تهران قرار دارند که باید در زمینه توسعه شهری تجدید نظرهایی انجام شود زیرا واگذاری صنعتی و جمعیتی در تهران متناسب با محیط زیست شکل نگرفته است.

سر انه فضای سبز در ایران یک چهارم متوسط جهانی است

به گفته وی در حال حاضر سرانه جنگل و فضای سبز در کشور ما 2 هزار متر مربع است در حالیکه این میزان در دنیا 8 هزار متر مربع است. یعنی در حقیقت سرانه جنگل و فضای سبز در ایران یک چهارم متوسط جهانی است و اگر بخواهیم متناسب با برنامه پنجم توسعه به این مقدار دست یابیم باید سالانه 500 هزار هکتار درختکاری و جنگل کاری در کشور انجام شود.

به گفته شاعری با این میزان جنگل کاری سرانه جنگل در کشور را از 7 درصد فعلی به 10 درصد مساحت کشور می رسانیم.

تخریب 100 هزار هکتار جنگل در سال در 50 سال گذشته

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ادامه داد : در حال حاضر مساحت جنگل های کشور معادل 14.2 میلیون هکتار است در حالیکه در 50 سال گذشته این میزان 18 میلیون هکتار بوده یعنی در طی 50-40 سال گذشته 4 میلیون هکتار یعنی سالی حدود 100 هزار هکتار از جنگل های کشور را از دست داده ایم.



به گفته وی، در حال حاضر سالانه 100 هزار هکتار عملیات جنگل کاری و درختکاری انجام می شود یعنی با 25 درصد ظرفیتی که در برنامه پنجساله دوم پیش بینی شده بود جنگل کاری می شود. تنها یک چهارم اعتبارات لازم برای بیابان زدایی براساس برنامه پنجم توسعه اختصاص داده شده است شاعری دلیل عقب بودن از برنامه پنجساله پنجم را در زمینه جنگل کاری کمبود اعتبار عنوان کرد و افزود: هر هکتار جنگل کاری حداقل 3 میلیون تومان در سال هزینه دارد یعنی برای 500 هزار هکتار جنگل کاری در سال هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم این در حالی است که هم اکنون تنها یک چهارم این میزان مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه در کشور 32 میلیون هکتار اراضی بیابانی داریم، افزود: از این میزان 6 میلیون هکتار کانون بحرانی است که در طی 40 سال گذشته با عملیات بیابان زدایی توانسته ایم 2.5 تا 3 میلیون هکتار آن را جنگل کاری کنیم اما برای از بین بردن مابقی کانون های بحرانی در 10 سال آینده بایستی سالیانه حداقل 200 تا 300 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی انجام شود.

قائم مقام سازمان محیط زیست در پاسخ به اینکه آمار میزان جنگل ها در کشور متفاوت است و از 12 تا 14.2 میلیون هکتار تغییر می کند، افزود: آمار جنگل ها بستگی به تاج پوششی دارد که به عنوان جنگل در نظر گرفته می شود اگر تاج پوشش 10 درصد را به عنوان جنگل قبول کنیم 12 میلیون هکتار جنگل داریم ولی سازمان جنگل ها در حال حاضر تاج پوشش 5 درصد را به عنوان پوشش جنگلی محسوب می کند بنابراین 14.2 میلیون هکتار مساحت جنگل های کشور است.

شاعری تصریح کرد: اگر چه از میزان برنامه پنجم برای جنگل کاری و بیابان زدایی عقب هستیم اما در میان کشورهای منطقه پس از چین که در بیابان زدایی در آسیا پیشتاز است، مقام دوم را داریم و به عنوان مثال عراق که 13 میلیون هکتار بیابان دارد هنوز کمتر از هزار هکتار بیابان زدایی انجام نداده است. 70 درصد کشور از نظر آب در شرایط بیلان منفی است به اعتقاد معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ، کانون های بحرانی بیابانی در کشور ارتباط تنگاتنگی با بحران آب در کشور دارد و بر این اساس 70 درصد کشور در حال حاضر از نظر آب در شرایط بیلان منفی به سر می برد که بایستی با همکاری مجلس، دولت و قوه قضائیه برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود.

شاعری در ادامه به برنامه‌های هفته هوای پاک اشاره کرد و گفت: در اولین روز این هفته برنامه‌های مختلفی با حضور مسئولان سازمان محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش با هدف آموزش و اطلاع رسانی درباره هوای پاک و نحوه مشارکت دانش‌آموزان در مدارس اجرا می‌شود.



قائم مقام سازمان محیط زیست تصریح کرد: همچنین روز دوم مراسمی را در سطح ملی با هدف تجلیل از صنعت‌گران غرب برگزار می‌کنیم.



شاعری افزود: در شش ماه گذشته با بررسی‌های انجام شده از مجموع واحدهای صنعتی کشور 120 واحد خدماتی سبز که بر اساس 11 استاندارد زیست محیطی فعالیت می‌کنند انتخاب شدند.



وی با بیان اینکه سومین روز از هفته هوای پاک با نام طبیعت و هوای پاک نامگذاری شده است در این روز در پارک‌های شهری و سایر مناطق با همکاری مردم و مسئولان اقدام به کاشت نهال خواهیم کرد.



معاون انسانی سازمان محیط زیست اظهار داشت: روز چهارم هفته هوای پاک به نام قانون و حفاظت از هوای پاک نامگذاری شده است که در این روز ملاقات‌هایی با رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.



وی خاطرنشان کرد: در دیداری که با رئیس قوه قضائیه خواهیم داشت طرح تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات محیطی مطرح شد.

وی با بیان اینکه پنجمین روز از هفته هوای پاک به نام مدیریت هوای آلاینده نامگذاری شده است است ادامه داد: در این روز موضوع استفاده از بسته حمل و نقل الکتریکی را در دستور کار قرار داده‌ایم و همچنین تعدادی از این محصولات را به نمایش خواهیم گذاشت.

افزایش 2.5 برابری صنایع تحت کنترل آنلاین نسبت به سال گذشته



قائم مقام سازمان حمایت از محیط زیست افزود: در ششمین روز از این هفته مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در سراسر کشور در نماز جمعه شرکت می‌کند و هماهنگ شده است که معاون رئیس جمهور در نماز جمعه امسال سخنرانی پیش از خطبه با موضوع هوای پاک داشته باشد.



وی با بیان اینکه آخرین روز از هفته هوای پاک تحت عنوان مدیریت پایش منابع آلاینده نامگذاری شده است گفت: تا پایان سال جاری هزار و 500 واحد صنعتی تحت پوشش آنلاین درخواهند آمد این در حالی است که سال گذشته تنها 600 واحد تحت پوشش آنلاین سازمان محیط زیست بودند یعنی امسال این میزان 2.5 برابر خواهد شد.

شاعری با بیان اینکه شعار امسال هفته هوای پاک صنعت پاک و هوای پاک است یادآور شد: اگر فرآیندهای صنعتی و نهاده های صنعتی اصلاح شود هوای کلانشهرها پاک خواهد شد.

هفته آینده جو پایدار در پایتخت حاکم است و باید دستورالعمل اضطرار اجرا شود

وی با اشاره به اینکه از یکشنبه تا پنجشنبه هفته بعد شرایط پایداری در جو حاکم خواهد بود، افزود: در این مدت بایستی هماهنگ با سیاست های سازمان محیط زیست دستورالعمل مواقع اضطرار اجرا شود.

قائم مقام سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال های گذشته گازهای آلاینده کاهش چشمگیری داشته اند، تصریح کرد: میزان منوکسید کربن نسبت به 10 سال قبل 85 درصد ، دی اکسید گوگرد 58 درصد و دی اکسید نیتروژن 42 درصد کاهش داشته است و در سال جاری موفق شده ایم با اجرای دستورالعمل های کمیته اضطرار هوای تهران را در حد هشدار نگه داریم و مانع ورود آن به شرایط اضطرار شویم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر گازهای آلاینده بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت که مطابق استانداردهای روز دنیا هستند سنجیده شود این گازها نیز در شرایط ناسالم خواهند بود، افزود: استانداردی که هم اکنون استفاده می شود مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است و اگر قرار باشد از استاندارد وزارت بهداشت استفاده کنیم با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه فراهم نیست و بسیاری از روزها از نظر تمام آلاینده ها در شرایط اضطرار قرار می گیریم و باید تعطیل باشیم.

