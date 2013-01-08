به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری صبح سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامههای هفته هوای پاک اظهار داشت: برای اجرای طرح مقابله با آلودگی هوای تهران دو راهحل بلند مدت و مقطعی وجود دارد که راهحل بلند مدت اجرای طرح جامع مقابله با آلودگی هوا که در 21 محور تدوین شده، است که باید تمام دستگاههای اجرایی وظایف خود را انجام دهند.
تنها سایپا و ایران خودرو همچنان بر استاندارد یورو 2 پافشاری می کنند
قائم مقام سازمان محیط زیست با اشاره به این طرح تصریح کرد: از ابتدای سال 92 هیچ خودرویی با استاندارد یورو 2 نباید شمارهگذاری شود و همچنین وزارت نفت باید سوخت یورو 4 را توزیع کند.
وی با بیان این که در حال حاضر بسیاری از خودروها مانند تیبا، تیانا و مزدا 3 با استاندارد یورو 4 تولید می شوند افزود: تنها سایپا و ایران خودرو که 80 تا 100 درصد تولیداتشان داخلی است به دلیل اینکه ارتقا به استاندارد یورو 4، 300 تا 400 هزار تومان برای هر خودرو برایشان هزینه دارد زیر بار این استاندارد نمی روند و بر یورو 2 اصرار می کنند اما از ابتدای سال آینده اگر این استاندارد را رعایت نکنند تولیدات شان شماره گذاری نمی شوند.
شهرداری از برنامه افزایش حمل و نقل عمومی عقب است
به گفته وی شهرداری ها باید به حمل و نقل عمومی سالی 5 درصد اضافه کنند. این اتفاقات باید در حالی انجام شود که ما متاسفانه از اجرای این برنامهها عقب هستیم و اجرای این طرح با روند مطلوبی پیش نمیرود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست اظهار داشت: جلسات مختلفی را با خودروسازان و دستگاههای مختلف برگزار کردیم اگر چه هر دستگاهی مشکلات خاص خودشان را دارد اما نباید آنها در اجرای این طرح تأثیر بگذارد.
شاعری افزود: همه تصمیماتی که در این خصوص گرفته میشود توسط دستگاههای مختلف به صورت کامل اجرا نمیشود اما تصمیمات درستی است. اگر تصمیمات اجرایی نمیشد با توجه به شرایط آلودگی هوا حتما به مرز اضطرار میرسیدم و ما توانستیم با اجرای این طرحها شرایط را مدیریت کنیم.
مازوت یکی از اصلی ترین عوامل تولید ریزگرد در کلانشهرها است
وی اظهار داشت: برخی از نیروگاههای اطراف تهران از سوخت مازوت استفاده میکند که تأثیر بسیار زیادی در آلودگی هوا دارد. نیروگاههایی که مخزن گاز ندارند و از سوخت پاکی استفاده نمیکنند باید جریمه شود.
جمعیت و صنایع تهران از آستانه تحمل پایتخت خارج است
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: بیش از 30درصد صنایع و خودرو در تهران قرار دارند که باید در زمینه توسعه شهری تجدید نظرهایی انجام شود زیرا واگذاری صنعتی و جمعیتی در تهران متناسب با محیط زیست شکل نگرفته است.
سر انه فضای سبز در ایران یک چهارم متوسط جهانی است
به گفته وی در حال حاضر سرانه جنگل و فضای سبز در کشور ما 2 هزار متر مربع است در حالیکه این میزان در دنیا 8 هزار متر مربع است. یعنی در حقیقت سرانه جنگل و فضای سبز در ایران یک چهارم متوسط جهانی است و اگر بخواهیم متناسب با برنامه پنجم توسعه به این مقدار دست یابیم باید سالانه 500 هزار هکتار درختکاری و جنگل کاری در کشور انجام شود.
به گفته وی، در حال حاضر سالانه 100 هزار هکتار عملیات جنگل کاری و درختکاری انجام می شود یعنی با 25 درصد ظرفیتی که در برنامه پنجساله دوم پیش بینی شده بود جنگل کاری می شود.
وی با اشاره به اینکه در کشور 32 میلیون هکتار اراضی بیابانی داریم، افزود: از این میزان 6 میلیون هکتار کانون بحرانی است که در طی 40 سال گذشته با عملیات بیابان زدایی توانسته ایم 2.5 تا 3 میلیون هکتار آن را جنگل کاری کنیم اما برای از بین بردن مابقی کانون های بحرانی در 10 سال آینده بایستی سالیانه حداقل 200 تا 300 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی انجام شود.
قائم مقام سازمان محیط زیست در پاسخ به اینکه آمار میزان جنگل ها در کشور متفاوت است و از 12 تا 14.2 میلیون هکتار تغییر می کند، افزود: آمار جنگل ها بستگی به تاج پوششی دارد که به عنوان جنگل در نظر گرفته می شود اگر تاج پوشش 10 درصد را به عنوان جنگل قبول کنیم 12 میلیون هکتار جنگل داریم ولی سازمان جنگل ها در حال حاضر تاج پوشش 5 درصد را به عنوان پوشش جنگلی محسوب می کند بنابراین 14.2 میلیون هکتار مساحت جنگل های کشور است.
شاعری تصریح کرد: اگر چه از میزان برنامه پنجم برای جنگل کاری و بیابان زدایی عقب هستیم اما در میان کشورهای منطقه پس از چین که در بیابان زدایی در آسیا پیشتاز است، مقام دوم را داریم و به عنوان مثال عراق که 13 میلیون هکتار بیابان دارد هنوز کمتر از هزار هکتار بیابان زدایی انجام نداده است.
شاعری در ادامه به برنامههای هفته هوای پاک اشاره کرد و گفت: در اولین روز این هفته برنامههای مختلفی با حضور مسئولان سازمان محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش با هدف آموزش و اطلاع رسانی درباره هوای پاک و نحوه مشارکت دانشآموزان در مدارس اجرا میشود.
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