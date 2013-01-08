قیام 19 دی تجلی ولایت مداری مردم قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام دکتر محمدمهدی کرمی با اشاره به وقایع 19 دی، مهمترین عامل را در واقعه 19 دی سال 56 ناشی از احساس خطر شاهنشاهی در برابر روحانیت دانست.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی بر محور ولایتمداری و بصیرت دینی است، گفت: مهمترین خطری که نظام استکبار جهانی را تهدید میکند حضور مردم در حول محور روحانیت و ولایت است.
19 دی، روز وحشت و خشونت علیه مردم قم بود
رئیس نهاد رهبری در دانشگاههای قم افزود: نظام شاهنشاهی به توصیه غرب و امریکا سعی در حذف قرآن از جامعه اسلامی داشت و در این راستا راهی جز تضعیف روحانیت و حوزههای علمیه نداشت، لذا با شایعهسازی و اتهاماتی که به رهبران روحانی وارد میآورد سعی در عملی کردن خواسته خود داشت.
وی با اشاره به نفوذ امام خمینی(ره) در میان مردم علیالخصوص پس از واقعه 15 خرداد، گفت: طاغوتیان و سیاستمداران جهانی که شاهد این نفوذ بودند تصمیم گرفتند امام را از صحنه خارج کنند و برای نیل به این مقصود بحث ملیگرایی را مطرح کردند و پیرو آن امام خمینی(ره) را هندی دانستند. نتیجه این طرح، حرکت بیش از پیش مردم به سمت روحانیت و رهبری امام خمینی(ره) شد.
حجتالاسلام کرمی که یکی از شاهدان واقعه 19 دی بود گفت: روز 19 دی، روز وحشت و خشونت علیه مردم قم بود و نظام شاهنشاهی سعی داشت با ایجاد التهاب و رعب و وحشت مردم را از مسیری که در آن قرار گرفته بودند خارج کند.
رهبری امام خمینی در یوم الله 19دی تثبیت شد
وی تأکید کرد: روحانیت و کسبه و مردم قم با حضور در دفاتر مراجع عظام نشان دادند که همه مسائل ملت باید زیر نظر رهبری باشد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان قم تصریح کرد: 19 دی تجلی محوریت قراردادن ولایت اهل بیت و جانشینان اهل بیت(ع) در زمان غیبت است و در واقع، رهبری امام خمینی(ره) در این روز تثبیت شد.
وی در پایان با اشاره به دیدار اقشار مختلف مردم قم با مقام معظم رهبری در سالروز قیام خونین 19 دی تأکید کرد: مردم قم هر ساله با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری نشان میدهند که حرکتهای انقلابی باید زیر نظر امام و رهبری باشد.
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