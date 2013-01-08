دهه فجر فرصتی برای تبیین نقش و جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد توحیدی ظهر سه شنبه در نشست کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر شیروان که با حضور خبرنگاران و مسئولین روابط عمومی ادارات این شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: مردم مسلمان ایران با از جان گذشتگی و ایثارگری خود توانستند رژیم طاغوت را که مورد حمایت همه جانبه استکبار جهانی بود، سرنگون کنند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به پیروزی برسانند.

وی از تشکیل 12 کمیته تخصصی در ستاد دهه فجر شیروان خبر داد و گفت: در دهه فجر می بایست دستاورد های این انقلاب به بهترین شکل به نسل جوان منتقل شود.

توحیدی اظهار داشت: خبرنگاران چشم بینای مردم و ترسیم کننده فعالیت های خدمتگذاران آنها در دولت هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، تمامی دستاوردهای انقلاب را باید به خوبی برای مردم تشریح کرد تا آنها در جریان اقدامات مسئولین دلسوز کشور قرار گیرند.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر شیروان نیز در این نشست گفت: با توجه به اهمیت دهه فجر، مسئولین روابط عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان و خبرنگاران می توانند با برنامه ریزی های دقیق خاطره خوش انقلاب را تجدید کرده و مقدمات حضور همه جانبه مردم را در راهپیمایی 22 بهمن فراهم نمایند.

حسین شبان افزود: اطلاع رسانی مناسب در این ایام می تواند شور و شعف مردم را همانند روزهای آغازین انقلاب برانگیزد.