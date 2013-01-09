وحشت آل نهیان از سرایت انقلاب به امارات/ آماده باش برای سرکوب اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" در مطلبی از ترس و نگرانی امارات از آشوبها و اعتراضات مردمی خبر داده و تصریح کرد ابوظبی سربازانی را برای این منظور از کلمبیا استخدام می کند.

این روزنامه اتریشی در ادامه نوشت : در نوامبر 2011 یک هواپیما در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست که حدود بیست مرد با یونیفرم نظامی از آن خارج شده و با اتوبوسهایی که شیشه های آن دودی و کدر بود به یک کمپ نظامی منتقل شدند. اینها در اصل سربازانی از کلمبیا بودند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: رهبری مستبد در امارات متحده عربی شدیدا از ناآرامیها در شمال آفریقا و خاورمیانه نگران است. این انقلابها می تواند همچنین به امارات متحده عربی هم سرایت کند. در ابوظبی حدود شش میلیون نفر زندگی می کنند که در بین آنها تنها 900 هزار اماراتی وجود دارد و بقیه همه کارگران مهاجری از هند،پاکستان و آفریقا هستند .



این مهاجران معمولا درآمد کمتری نسبت به بومیها دریافت کرده و مورد تبعیض قرار می گیرند. این نابرابریهای اجتماعی در امارات به صورت ماده منفجره قدرتمندی در جامعه مخفی شده است. تا به حال اعتراضات چشمگیری در این کشور عربی وجود نداشته است،البته وضعیت می تواند به سرعت تغییر کند.

حاکمیت مستبد امارات برای جلوگیری از ظهور چنین تحرکاتی، بر تشکیل یک ارتش قدرتمند تاکید داشته و سربازانی را از سراسر دنیا استخدام می کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد در کلمبیا یک سرباز به طور متوسط حدود 430 یورو در ماه دریافت می کند، اما در ابوظبی به این سربازان پنج برابر حقوق بیشتری داده شده و حدود 2270 یورو در ماه دریافت می کنند. با توجه به چنین درآمد بالایی جای تعجب ندارد که سربازان کلمبیایی به ابوظبی هجوم بیاورند.

این روزنامه اتریشی در ادامه با تاکید بر اینکه حاکم امارات در اندیشه تاسیس یک شرکت امنیتی خصوصی مشابه بلک واتر در عراق که جنایات زیادی را در این کشور مرتکب شد، نوشت : بوش با به کار گرفتن شرکت امنیتی بلک واتر می خواست فشارها بر بودجه دفاعی آمریکا را کاهش داده و یک جنگ ارزان بدون اینکه دستهایش آلوده شود به راه اندازد. "اریک پرینس" ،میلیارد آمریکایی موسس شرکت بلک واتر است. در سال 2007 آشکار شد که نیروهای امنیتی بلک واتر 17 غیر نظامی را در عراق کشته اند.

حالا "اریک پرینس" در حال اجرا کردن پروژه مشابهی در ابوظبی به درخواست حاکمان این امارت است. شیخ محمد بن زاید آل نهیان از آمریکاییها تقاضای تاسیس یک شرکت امنیتی خصوصی مشابه بلک واتر را کرده است. پرینس برای اجرایی کردن چنین طرحی 509 میلیون دلار دریافت کرده است.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه مراحل مقدماتی و مذاکرات برای اجرای چنین طرحی در اوایل سال 2010 و به صورت سری آغاز شد، نوشت : حاکم امارات و موسس بلک واتر از دوستان قدیمی هستند.

یکی از مقامات دولت آمریکا گفته است :"کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و به ویژه امارات متحده عربی از تجربه نظامی کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که آنها برای دریافت کمک به خارج از مرزهای خود چشم امید داشته باشند".

"اریک پرینس" آمریکایی از سال 2010 رسما یک شهروند اماراتی شده است و از حمایتهای دیپلماتیک و اعتماد خاندان سلطنتی امارات لذت می برد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: شرایط ژئو پلیتیک در خاورمیانه اخیرا تنها در سایه درگیریهای داخلی در سوریه متشنج نشده است. این نبردها می تواند سریعا به یک آتش سوزی مهیب در سراسر منطقه تبدیل شود.

در بخش دیگری از این مطلب نویسنده افزایش قدرت اخوان المسلمین را خطری برای خاندان سلطنتی امارات متحده عربی ارزیابی کرده و به خفقان و ترسی که در بین شهروندان اماراتی وجود دارد، اشاره کرده و نوشت : ناصر بن قائد یک اقتصاددانان معروف است که در سال گذشته به دلیل موضع انتقادی خود در برابر شرایط اقتصادی و فساد حاکم بر کشورش توسط رژیم دستگیر شد. چهار فعال اماراتی دیگر هم دستگیر شده اند.

در ادامه مطلب آمده است : سازمانهای اماراتی برخورد خوبی با شهروندان ندارند. در مارس گذشته که حدود 60 اماراتی مقابل سفارت سوریه دست به اعتراض زدند ،توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر شدند.

به اعتقاد ناصر بن قائد این رفتار نیروهای امنیتی با شهروندان نشان می دهد که ما به تدریج به یک دولت پلیسی تبدیل می شویم. ترس از سرکوب در امارات بسیار بالا است. خاندان سلطنتی امارات که منابع غنی نفتی در این کشور را کنترل می کنند می خواهند با همه ابزار از قدرت خود دفاع کنند. آنها هیچ ترس و ابایی از سرکوب اعتراضات مردمی توسط نیروهای ارتشی و نظامی ندارند. در هر صورت مزدوران و سربازان کلمبیایی برای چنین درگیریهایی در امارات تجهیز شده اند.