اوكراين صد روز پس ا انقلاب نارنجي ؛ يوشچنكو درگير مشكلات شديد اقتصادي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه صد روز اول رياست جمهوري ويكتور يوشچنكو رئيس جمهور جديد اوكراين علي رغم همه موفقيت هايي كه چه در صحنه بين المللي و چه در عرصه داخلي براي وي به ارمغان آورده است ولي او را به شدت درگير مشكلاتي كرده است كه اقتصاد اوكراين را جدا تحت تاثير قرار داده است .

بر اساس اين گزارش روز سه شنبه حكومت و رياست جمهوري ويكتور يوشچنكو كه در دسامبر گذشته و در پي قيامي آرام به روي كار آمد در حالي يكصدمين روز خود را پشت سر مي گذارد كه بر اساس يك نظر سنجي كه اخيرا به عمل آمده است از جانب 60 در صد مردم مورد تاييد قرار دارد.

بر اساس همين نظر سنجي يوشچنكو موفق شده است تا وجهه مثبتي را نزد هموطنان خود به دست آورد چرا كه 47 درصد از مردم اوكراين بر اين باورند كه كشور در راه درستي گام برداشته و رو به حركت است و آندسته از شهروندان اوكرايني هم كه فكر مي كنند كشورشان در مسير درستي حركت نمي كند كاهش پيدا كرده و از 26درصد به 21درصد رسيده است .

به گفته آندري يرمولايف يكي از تحليلگران سياسي مركز سوفيا : يوشچنكو موفق شده است تا اميد و روحيات جامعه را براي يك زندگي بهتر بالا نگاه دارد.

به نظر مي رسد اوكرايني ها بر اين باورند كه رئيس جمهور جديد آنان سعي كرده است تا به وعده هايي كه در دوران تبليغات رياست جمهوري خود به مردم داده است جامه عمل بپوشاند و بر همين اساس بيست و چهاردر صد بودجه جديدي را كه براي ماه مارس تنظيم و درنظر گرفته شده بود براي هزينه هاي مربوط به مستمري بگيران و 57 درصد را نيز بيش از پيش براي حقوق بخش عمومي در نظر گرفته و اين درحالي است كه كمك هاي مربوط به مادران نيز 11برابر شده و به سقف 1700دلار برابر با 1322يورو رسيده است.

از طرف ديگر درآمدها و عوايد عمومي نيز در سه ماهه اول سال تا 1/25 درصد افزايش يافته است و اين تغيير در كشوري كه ميانگين حقوق هاي پرداختي آن به ندرت از مرز 130دلار (101 يورو) مي گذرد امري قابل ملاحظه و برجسته است.

اما افزايش هزينه هاي اجتماعي نيز در 3ماهه اول سال به تورمي معادل 4/4 درصد انجاميده است و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 2005ميلادي به مرز 16درصد رسد.

اين در حالي است كه رشد اقتصادي جامعه نيز حدفاصل ماه هاي ژانويه و مارس به 4/5 درصد كاهش داشته است كه در مقايسه با همين مقطع زماني در سال 2004ميلادي بايد گفت كه ميزان مذكور حدود 8/10 درصد به ثبت رسيده است .

در ادامه گزارش آمده است كه اتخاذ تدابير راهبردي از جانب دولت كه به منظور مقابله با تاثير افزايش قيمت نفت و هزينه هاي مواد غذايي بكار گرفته شده بود از طرف مخالفان به شدت مورد انتقاد قرارگرفته و از طرف ديگر نيز اقتصاد دانان ضمن انتقاد از اين راهكارها خاطر نشان كردند كه اين تدابير در مدت زمان طولاني مضر و ناكارآمدند.

بوريس نمستوف سياستمدار ليبرال روس كه در حال حاضر به عنوان مشاور اقتصادي يوشچنكو مشغول كار است در همين خصوص مي گويد : علاوه بر فقدان شفافيت موضع دولت در خصوص تجار و بازرگاناني كه به رژيم گذشته وابسته هستند ، قصد و هدف دولت در مورد ارزيابي مجدد خصوصي سازي هاي متعدد چشم بسياري از سرمايه گذاران باالقوه را ترسانده است .

يكي ديگر از مسائلي كه در همين خصوص مي توان به آن اشاره كرد تعهد يوشچنكو در خصوص مبارزه با فساد است كه به صورت گسترده در اوكراين به چشم مي خورد و اين امر سبب شده است تا عمليات جديد و گسترده اي در خصوص تحقيقات و بازجويي در مورد جرم و جنايت در اوكراين به مرحله اجرا درآيد اما نكته جالب توجه اين است كه اكثر اين تحقيقات يا به عبارتي همه آنها در خصوص افرادي صورت گرفته است كه به رژيم گذشته وابسته بودند

درعرصه سياست بين المللي نيز بايد اشاره كرد كه يوشچنكو از زمان به دست گرفته زمام امور در كشور اوكراين 29روز را در 12سفر خارجي سپري كرده است و اين امر باعث شده است تا روابط اوكراين با غرب كه در زمان لئونيد كوچما رئيس جمهور اسبق اوكراين خدشه دار شده بود مجددا بهبود يابد.

از طرف ديگر اوكراين اميدوار است تا علاوه بر حفظ مناسبات و روابط گرم خود با اروپا فصل تازه اي را در روابط اين كشور با آمريكا شاهد باشد.

اوكراين اميدوار است تا اتحاديه اروپايي موقعيت بازار اقتصادي خود را تا ماه ژوئن در اختيار اين كشور قرار دهد و همچنين اميدوار است كه تا اواخر سال جاري به سازمان تجارت جهاني WTO بپيوندد.

اين در حالي است كه يكي از نشريات وابسته به جناح مخالف اوكراين اعلام كرده كه اتحاديه اروپا هنوز هيچ پيام مشخصي را در خصوص پذيرش اوكراين به اين كشور اعلام نكرده است .

اين نشريه همچنين اعلام كرده است : در حاليكه روابط اوكراين و مسكو كه در جريان انتخابات رياست جمهوري و انتخاب يوشچنكو به تيرگي گرائيده بود به نظر مي رسد كه اكنون رو به بهبود است ولي آينده همكاري ها و مناسبات طرفين به هيچ وجه مشخص نيست .