مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین ظهر سه شنبه با حضور حجت الاسلام گروسی نماینده ولی فقیه در سازمان، نظری مدیر حوزه ریاست، حسینی رئیس حراست سازمان و جمعی از کارکنان مدیریت شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام گروسی در این مراسم با استناد به آیات و روایات به ارزش و اهمیت دین اسلام برای کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورزی شغلی بسیار مقدس است بطوری که بیشتر پیامبران ما به آن اشتغال داشتند.

وی در ادامه در خصوص نقش و جایگاه مدیریت در نظام اسلامی اشاره و خواستار حل مشکل تولید کنندگان و بهره برداران شد.

در پایان ضمن قدردانی از خدمات ولی گودرزوند چگینی، مجید اسماعیلی به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان قزوین معرفی شد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان معرفی شد

شهرام رحمانی به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان معرفی شد.

آئین تودیع و معارفه سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان با حضور نظری مدیر حوزه ریاست، علیمردانی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان و جمعی از کارکنان مدیریت شهرستان برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات مجید اسماعیلی، شهرام رحمانی به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان معرفی شد.