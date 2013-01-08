برنامه فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی دولو در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا اظهار داشت: با توجه به اینکه دو رویداد مهم المپیک 2013 ناشنوایان و بازی‎های جهانی 2013 پیوند اعضا را پیش رو داریم تاکنون 12 مرحله اردوی تدارکاتی در سه ماه اخیربرگزار کرده ایم. همچنین 24 مرحله اردوی دیگر تا آخر سال برگزار می‎کنیم.



دولو گفت: تاکنون اردوهای تدارکاتی برای تیم‎های جودو، فوتبال، والیبال، کاراته، تکواندو، تنیس روی میز و کشتی آزاد و فرنگی (آقایان)، کاراته، تکواندو و تنیس روی میز(بانوان) در بخش ناشنوایان برگزار شده است. در بخش پیوند اعضا اردوهای تدارکاتی تیم های ملی تنیس روی میز آقایان و بانوان را داشته ایم. اولین دوره مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان نیز به میزبانی اهواز با حضور 10 تیم در کشتی فرنگی و 12 تیم در کشتی آزاد در تاریخ هجدهم و نوزدهم دی ماه برگزار شد. کلیه این اردوها در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد و مجموع حدود 274 نفر در این اردوها حضور داشته اند.



دولو افزود: برای آمادگی بیشتر جهت حضور در المپیک ناشنوایان و بازی‏‎های جهانی پیوند اعضا چند تورنمنت برون مرزی نیز برنامه‌ریزی شده و در همین راستا تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه به ترکیه سفر می کنند. همچنین در اردیبهشت ماه سال 92 ما میزبان تیم های ملی فوتبال و والیبال ناشنوایان اوکراین هستیم همچنین قرار است آنها در کشورشان از ما میزبانی نمایند. در ادامه نیز دو تورنمنت بین المللی در فروردین ماه به میزبانی تهران برای رشته‎های دو و میدانی و کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان با حضور کشورهای ترکیه، بلغارستان، روسیه و اوکراین برگزار می شود.

