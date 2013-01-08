به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی دولو در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا اظهار داشت: با توجه به اینکه دو رویداد مهم المپیک 2013 ناشنوایان و بازیهای جهانی 2013 پیوند اعضا را پیش رو داریم تاکنون 12 مرحله اردوی تدارکاتی در سه ماه اخیربرگزار کرده ایم. همچنین 24 مرحله اردوی دیگر تا آخر سال برگزار میکنیم.
دولو گفت: تاکنون اردوهای تدارکاتی برای تیمهای جودو، فوتبال، والیبال، کاراته، تکواندو، تنیس روی میز و کشتی آزاد و فرنگی (آقایان)، کاراته، تکواندو و تنیس روی میز(بانوان) در بخش ناشنوایان برگزار شده است. در بخش پیوند اعضا اردوهای تدارکاتی تیم های ملی تنیس روی میز آقایان و بانوان را داشته ایم. اولین دوره مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان نیز به میزبانی اهواز با حضور 10 تیم در کشتی فرنگی و 12 تیم در کشتی آزاد در تاریخ هجدهم و نوزدهم دی ماه برگزار شد. کلیه این اردوها در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد و مجموع حدود 274 نفر در این اردوها حضور داشته اند.
دولو افزود: برای آمادگی بیشتر جهت حضور در المپیک ناشنوایان و بازیهای جهانی پیوند اعضا چند تورنمنت برون مرزی نیز برنامهریزی شده و در همین راستا تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه به ترکیه سفر می کنند. همچنین در اردیبهشت ماه سال 92 ما میزبان تیم های ملی فوتبال و والیبال ناشنوایان اوکراین هستیم همچنین قرار است آنها در کشورشان از ما میزبانی نمایند. در ادامه نیز دو تورنمنت بین المللی در فروردین ماه به میزبانی تهران برای رشتههای دو و میدانی و کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان با حضور کشورهای ترکیه، بلغارستان، روسیه و اوکراین برگزار می شود.
برای حضور در المپیک ناشنوایان؛
برنامه فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا تشریح شد
دبیر فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا از برگزاری 12 اردوی تدارکاتی در سه ماه اخیر برای المپیک ناشنوایان و بازیهای جهانی پیوند اعضا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی دولو در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا اظهار داشت: با توجه به اینکه دو رویداد مهم المپیک 2013 ناشنوایان و بازیهای جهانی 2013 پیوند اعضا را پیش رو داریم تاکنون 12 مرحله اردوی تدارکاتی در سه ماه اخیربرگزار کرده ایم. همچنین 24 مرحله اردوی دیگر تا آخر سال برگزار میکنیم.
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