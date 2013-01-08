کتابت زیارت اربعین حسینی به دست خوشنویسان تفرشی

حجت الاسلام میثم فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از انجام این کار مقدس را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای کربلا برشمرد و افزود: کتابت این زیارت نامه طی یک روز به دست توانای این هنرمندان خوشنویس انجام شد.

وی تصریح کرد: امامان معصوم (ع) در زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان کربلا، به عنوان کامل ترین الگوهاى فداکارى و ایثار در راه نجات امّت، به خصوص سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) در مناسبت هاى مختلف سعى و تلاش فراوانى نمودند و هیچ فرصتى را در زنده نگهداشتن یادشان فروگذار نکردند و همچنین ما نیز باید راه ائمه معصوم را ادامه دهیم.



وی همچنین اظهار داشت: بى تردید، احیاى نام و یاد این مردان بزرگ، الهام بخش بوده و به زندگى انسان ها جهت مى دهد و روح فداکارى و ایثار را زنده کرده و آدمى را در برابر مشکلات و حوادث سخت، مقاوم و استوار مى سازد.



رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در پایان خاطرنشان کرد: ذکر این صالحان و طرح فضایل اخلاقى و روح حماسى شان باعث مى شود که هر قوم و ملّتى ـ به خصوص مسلمین ـ از آنها الگو گرفته و به آنان تأسّى و اقتدا کنند