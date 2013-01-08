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۱۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

فیروزجایی خبر داد:

کتابت زیارت اربعین حسینی به دست خوشنویسان تفرشی

کتابت زیارت اربعین حسینی به دست خوشنویسان تفرشی

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تفرش از کتابت زیارت اربعین سالار شهیدان به دستان 10هنرمند از خوشنویسان تفرش خبر داد.

حجت الاسلام میثم فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از انجام این کار مقدس را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای کربلا برشمرد و افزود: کتابت این زیارت نامه طی یک روز به دست توانای این هنرمندان خوشنویس انجام شد.

وی تصریح کرد: امامان معصوم (ع) در زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان کربلا، به عنوان کامل ترین الگوهاى فداکارى و ایثار در راه نجات امّت، به خصوص سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) در مناسبت هاى مختلف سعى و تلاش فراوانى نمودند و هیچ فرصتى را در زنده نگهداشتن یادشان فروگذار نکردند و همچنین ما نیز باید راه ائمه معصوم را ادامه دهیم.

وی همچنین اظهار داشت: بى تردید، احیاى نام و یاد این مردان بزرگ، الهام بخش بوده و به زندگى انسان ها جهت مى دهد و روح فداکارى و ایثار را زنده کرده و آدمى را در برابر مشکلات و حوادث سخت، مقاوم و استوار مى سازد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در پایان خاطرنشان کرد: ذکر این صالحان و طرح فضایل اخلاقى و روح حماسى شان باعث مى شود که هر قوم و ملّتى ـ به خصوص مسلمین ـ از آنها الگو گرفته و به آنان تأسّى و اقتدا کنند

کد مطلب 1786502

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