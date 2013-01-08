وضع اعتبارات فرهنگی در دانشگاه ها نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مخبردزفولی صبح سه شنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های استان خوزستان در دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار کرد: سال گذشته جلسات شورای هماهنگی استانی به صورت منظم برگزار شد اما در سال جاری بنا به دلایل متعدد، تشکیل حضوری این جلسات به تعویق افتاد ولی باز هم هماهنگی های مکاتبه ای با سایر دانشگاه ها برقرار بوده و از این پس تشکیل این جلسات به قوت گذشته انجام خواهد شد و میزبان بعدی این نشست طبق جدول از پیش تعیین شده، سازمان بسیج دانشجویی استان خواهد بود.

مخبردزفولی با اشاره به وضعیت نامناسب اعتبارات فرهنگی دانشگاه های استان خوزستان از مسئولان کشوری و استانی خواست که عنایت بیشتری به مسائل فرهنگی دانشگاه ها داشته باشند.



وی گفت: با هر زاویه ای که به فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه ها نگاه شود این موضوع باید در ردیف اولویتهای اول مسئولین کشور و استان باشد و در یک نگاه کلان، پرداختن به فعالیتهای فرهنگی اتفاقا در شرایطی که فشارها و تحریمهای اقتصادی شدیدی بر کشور حاکم است امری بسیار ضروری است زیرا بر امنیت روانی جامعه و دانشگاه (به عنوان یکی از گروه های مرجع در جامعه) می افزاید.



وی افزود: علاوه بر آن با توجه به انتخابات پیش رو، پرداختن به مسائل فرهنگی و تخصیص اعتبار به این منظور، بسیار حائز اهمیت است و کمک شایانی به تلطیف فضای دانشگاه ها می کند.



رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های استان از روسای دانشگاه های خوزستان خواست که در کمبود اعتبارات دانشگاه ها از حذف اعتبارات فرهنگی پرهیز کنند زیرا پیش از این در یکی از مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی لطمه غفلت از مسائل فرهنگی را خورده ایم و اکنون با توجه به حساسیت شرایطی که در آن واقع شده ایم، باید از انجام فعالیتهای فرهنگی هدفمند در دانشگاه ها قویا حمایت شود.



دکتر مخبردزفولی همچنین از مسئولان فرهنگی مراکز آموزش عالی خواست که با توجه به اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی فرهنگی تمرکز را بر کاهش هزینه ها، استفاده از توان داخلی دانشگاه ها و اجرای طرحهای معرفتی در جهت تعمیق باورهای دینی دانشگاهیان قرار دهند.



وی در بخش دیگری از سخنانش، استقبال بی نظیر مردم خوزستان از ضریح مقدس حسینی را باطل کننده همه نقشه های بدخواهان نظام خصوصا در ترویج افکار انحرافی دانست و گفت: برکات این پدیده بی نظیر و سزاوار تحلیل فرهنگی مثل میزان استقبال مردم از ضریح مطهر، غیر قابل پیش بینی و اندازه گیری است و آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.



مخبردزفولی با اشاره به نزدیکی به دهه فجر، بزرگداشت این دهه و تبیین تاثیرات انقلاب اسلامی بر معادلات جهانی را از جمله اولویتهای فرهنگی دانشگاه ها دانست و عنوان کرد: امیدوارم تلاش جمعی تمام فعالان فرهنگی، در باطل کردن سحر و بی اثر کردن توطئه های شوم دشمنان نظام ما موثر واقع شود.