  1. سیاست
۱۹ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

صالحی فردا عازم مصر می شود/ احتمال دیدار صالحی و اخضر ابراهیمی در قاهره

صالحی فردا عازم مصر می شود/ احتمال دیدار صالحی و اخضر ابراهیمی در قاهره

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فردا برای انجام سفر رسمی به کشور مصر سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه که برای انجام سفر دوره ای به چند کشور افریقایی در این قاره به سر می برد فردا در ادامه دیدارهای خود به قاهره خواهد رفت.

صالحی در آغاز این سفر به بنین سفر کرد و در ادامه برای شرکت در راسم تحلیف رئیس جمهور غنا عازم آکرا شد و سپس برای دیدار با مقامات بورکینافاسو به این کشور سفر کرد.

وزیر خارجه فردا در سفر به قاهره سفر سه روزه به مصر را آغاز خواهد کرد که پیش بینی می شود علاوه بر دیدار با همتای مصری خود با محمد مرسی رئیس جمهور و نخست وزیر مصر دیدار و رایزنی کند.

همچنین برخی منابع از دیدار احتمالی صالحی و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه خبر داده اند.

سفر صالحی به مصر نخستین سفر رسمی مقامات دو کشور بعد از سرنگونی رژیم مبارک محسوب می شود.

کد مطلب 1786513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها