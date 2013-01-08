صالحی فردا عازم مصر می شود/ احتمال دیدار صالحی و اخضر ابراهیمی در قاهره

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه که برای انجام سفر دوره ای به چند کشور افریقایی در این قاره به سر می برد فردا در ادامه دیدارهای خود به قاهره خواهد رفت.

صالحی در آغاز این سفر به بنین سفر کرد و در ادامه برای شرکت در راسم تحلیف رئیس جمهور غنا عازم آکرا شد و سپس برای دیدار با مقامات بورکینافاسو به این کشور سفر کرد.

وزیر خارجه فردا در سفر به قاهره سفر سه روزه به مصر را آغاز خواهد کرد که پیش بینی می شود علاوه بر دیدار با همتای مصری خود با محمد مرسی رئیس جمهور و نخست وزیر مصر دیدار و رایزنی کند.

همچنین برخی منابع از دیدار احتمالی صالحی و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه خبر داده اند.

سفر صالحی به مصر نخستین سفر رسمی مقامات دو کشور بعد از سرنگونی رژیم مبارک محسوب می شود.