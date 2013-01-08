ایران قدرت اول موشکی منطقه/ جزئیات ساخت اولین موشک سوخت جامد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح،‌ ‌سردار ‌مجید بکایی جانشین وزیر دفاع در مراسم آغاز تصویربرداری فیلم سینمایی آواز پر جبرئیل با بیان اینکه این فیلم سینمایی یک کار ارزشمند و فاخر است، افزود: تاکنون آثار ارزشمندی درباره دفاع مقدس تولید و ساخته شده است ولی ‌‌توجه‌ شایسته‌ای به خدمات بی‌بدلیل سنگرهای ‌پشت جبهه ‌نشده است.

وی اظهار داشت: اگر از ‌هرکسی در خصوص دفاع مقدس و نحوه شهادت شهدای دفاع مقدس سئوال کنیم، خاکریز و جبهه برایش تداعی می‌شود، اما این در حالی است که پشت جبهه و در داخل شهرها خدمات ارزشمند برخی جهادگران و شهدا تاکنون به تصویر کشیده نشده و در این فیلم سعی بر این است تا گوشه‌ای از ایثارگری و دلاوری‌های پشت جبهه ‌در داخل شهرها نمایش داده ‌شود.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه فیلم سینمایی آواز پر جبرئیل در خصوص اقدامات ارزشمند شهید مهندس اسلامی یکی از محققین و متخصصین صنعت دفاعی ‌در دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: ‌‌این فیلم‌ جایگاه متخصصین و علاقه‌مندان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خصوص وزارت دفاع را در طراحی و ساخت تجهیزات نظامی در زمان دفاع مقدس ‌به خوبی نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه شهید اسلامی حق بزرگی بر گردن ایران اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: صدام در اواخر جنگ تحمیلی با موشک‌باران‌ شهرها قصد داشت ایران اسلامی را از موضع ضعف به پای میز مذاکره بکشاند چرا که در آن زمان هیچ کشوری حاضر نبود به ایران موشک و تجهیزات پیشرفته جنگی بدهد.

سردار بکایی با بیان اینکه در دی و بهمن سال 1366 حملات موشکی دشمن به شهرهای ایران به اوج خود رسید، تاکید کرد: شهید اسلامی در اوایل سال 67 با تلاشی بی‌وقفه و عجیب و با اعتقاد قلبی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی در یک شرایط بسیار سخت و خطرناک، اولین موشک ساخت ایران را با موفقیت با برد بیش از 170 کیلومتر تست کرد.

وی ادامه داد: بعد از تست این موشک، شرایط جنگ کاملا عوض شد و کشورهایی که حاضر نبودند با ایران همکاری کنند، تغیر موضع دادند و عملا ‌‌جنگ وارد مرحله جدیدی شد.

جانشین وزیر دفاع گفت: دشمنان می‌دانستند اگر بر اثر فشار ناشی از حملات موشکی به شهرها، ایران اقدام به تولید انبوه موشک کند دیگر توانایی ایستادگی در برابر ما را ندارند لذا پذیرش آتش‌بس را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه ایران امروز به برکت رهبری‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در بهترین وضعیت به لحاظ دفاعی قرار دارد، تاکید کرد: ‌شهید اسلامی برای ساخت موشک تلاش بسیاری کرد و هم‌اکنون با توسعه اینکار به قدرت اول موشکی منتظه رسیده‌ایم. لذا باید در ساخت و تولید فیلم‌های دفاع مقدس، خدمات تلاشگران عرصه تحقیقات و صنعت دفاعی پشت جبهه جنگ نیز دیده شود چرا که تاکنون نسبت به آن بی‌توجه بوده‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد فیلم سینمایی آواز پر جبرئیل یک کار ارزشمند و در خور توجه و تماشاگر‌پسند به ویژه برای دانشگاهیان و پژوهشگران و همه علاقه‌مندان به کمک ارتقاء قدرت دفاعی نظام مقدس جمهو‌ری اسلامی باشد و از همه عوامل ساخت این فیلم تقدیر و تشکر کرد.

فیلم سینمایی آواز پر جبرئیل با موضوع روایتی از زندگی شهید مهندس اصغر اسلامی یکی از متخصصین صنعت دفاعی کشور در بیمارستان شهید چمران وزارت دفاع در حال ساخت است.

این فیلم سینمایی به تلاش‌های این شهید بزرگوار در خصوص ساخت موشک با تکیه بر دانش و فناوری بومی در اوج حملات و بمباران صدام به شهرهای ایران می‌پردازد.

فیلمنامه این اثر دفاع مقدس را محمد بیرانوند به نگارش درآورده است و ‌حسین قاسمی‌جامی کارگردانی آن را بر‌عهده دارد.