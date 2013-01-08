10 واحد صنفی متخلف در ریگان پلمب شد

پرویز جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بازرسی هایی که امروز از مغازهای شهرستان ریگان صورت گرفت، 10واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب، عدم ارائه فاکتور، فروش گران فروشی وعدم درج برچسب پلمب شد.
جلالی از پلمب 15 واحد صنفی متخلف طی یک ماه گذشته در ریگان خبر داد و افزود: در این مدت65واحد صنفی به تعزیرات معرفی 80 واحد صنفی نیز اخطار دریافت کردند.
وی از راه اندازی واحد ویژه دریافت شکایات در مرکز شهرستان کرمان خبر داد و افزود: شهروندان ریگانی می توانند با مشاهده هر گونه تخلف با 124 تماس حاصل کنند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت ریگان گفت: اقداماتی برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب انجام شده که تعداد 100واحد صنفی بدون پروانه کسب شناسایی شدند.
وی ادامه داد: برای 35 واحد از واحدهای مذکور پروانه صادر و مابقی اخطار کتبی داده شده که ظرف مدت 15روز نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.
جلالی خواستار راه اندازی اداره تعزیرات در این شهرستان شد و افزود: نبود این اداره در ریگان باعث بروز مشکلاتی شده است.
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