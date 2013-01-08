ثبت نام چهارهزار نفر برای شرکت در مسابقات قرآن و عترت خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیزاده شوشتری صبح سه شنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های استان خوزستان اظهار کرد: هدف از گسترش دانشگاه پیام نور با 74 هزار دانشجو در خوزستان، ارائه خدمات علمی آموزشی به دورترین نقاط استان با رویکرد بومی گزینی است.

وی واحدهای فعال فرهنگی در این دانشگاه را شامل بسیج دانشجویی، کانونهای فرهنگی، نشریات و انجمنهای علمی دانشجویی عنوان کرد و در خصوص فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در سال 91 عنوان کرد: برپایی منظم نمازهای جماعت، برگزاری مراسمات در مناسبتهای خاص، یادواره ها، کارگاه های آموزشی، تالیف و چاپ کتاب و نشریات، ثبت اختراع، برپایی نمایشگاه ها و همایشهای متعدد، بخشی از این فعالیتها است.



علیزاده شوشتری برگزاری اردوهای دانشجویی به صورت متمرکز و نیمه متمرکز، بازدیدهای علمی و امور فوق برنامه مانند ازدواج دانشجویی، عمره دانشجویی، طراحی و چاپ و توزیع پوستر فرهنگی و ارسال پیامک را از دیگر فعالیتهای مدیریت فرهنگی این دانشگاه عنوان کرد و افزود: همچنین این دانشگاه میزبان هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت است که تاکنون چهار هزار نفر برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کرده اند. ضمن اینکه دانشگاه پیام نور خوزستان در برگزاری آزمون کتبی آنلاین قرآنی و برگزاری بخش پژوهشی قرآن جزو اولین ها شناخته شده است.



وی تصریح کرد: در سال جاری در مجموع دوهزار و 250 مورد فعالیت فرهنگی توسط دانشگاه پیام نور استان خوزستان در درگاه فرهنگی وزارت علوم به ثبت رسیده است.

