آیین نامه ارتقای هیات علمی پزشکی به همراه شیوه نامه اجرایی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این آیین نامه که مهرماه 91 به تصویب رسیده است برای اجرا به تازگی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت قرار گرفته است.

این آیین نامه جدید ارتقای مرتبه علمی به همراه شیوه نامه اجرایی آن که به تصویب هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت رسیده برای اجرا ابلاغ شده است.

در این آیین نامه دستورالعمل معادل سازی فعالیت های آموزشی، ارزشیابی کتب تالیفی و ترجمه ای، نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیت های پژوهشی و آموزشی مشترک، سقف امتیازدهی مقالات اصیل و سایر الزامات قانونی اعلام شده است.