مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات موجود ترافیکی نیازمند ارائه طرح های جامع است در این راستا اجرای طرح های مقطعی نمی تواند پاسخگوی نیاز ترافیکی مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه ارائه این طرح ها می تواند شورای مدیریت ترافیک شهرستان را در هدایت و مهندسی ترافیک یاری دهد، گفت: شش نقطه ترافیکی شمال و جنوب پل حصارک، شمال و جنوب پایانه مسافربری شهید کلانتری، میدان شهید سلطانی، 45 متری گلشهر از جمله نقاط پر ترددی محسوب می شوند که نیازمند ارائه طرح های جامع در جهت کاهش بار ترافیکی و تامین امنیت مردم است.

ایران نژاد تصریح کرد: هر یک از دستگاه های مشخص شده برای ارائه این طرح ها ملزم به ارائه گزارش در جلسه آتی شورای مدیریت ترافیک شهرستان هستند تا پس از ارائه طرح های کارشناسی بتوان تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

انجام عملیات عمرانی نیازمند اخذ مجوز از کمیته حفاری است

فرماندار کرج با تاکید بر اینکه انجام عملیات عمرانی در هر نقطه ای از شهر نیازمند اخذ مجوز از کمیته حفاری است، اظهار داشت: مدیریت و هدایت صحیح ترافیک نیازمند رعایت مولفه های مختلفی است که باید با تعامل و همکاری سایر دستگاه ها و نهادها به ویژه دستگاه های خدماتی محقق شود.

وی گفت: در حال حاضر اقدامات و عملیات عمرانی برخی سازمانها بدون هماهنگی لازم انجام می شود که در نهایت منجر به ایجاد ترافیک سنگین در برخی معابر می شود.

ایران نژاد اذعان داشت: پیمانکاران دستگاه های مختلف پس از اخذ مجوز از کمیته حفاری ملزم به رعایت قوانین و تامین امنیت جانی و روانی مردم هستند بنابراین با هر گونه اهمال از سوی پیمانکاران که می تواند عوارض جبران ناپذیری را بر مردم و مسئولان تحمیل کند، برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.