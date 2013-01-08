به گزارش خبرنگار مهر، هدفمند شدن یارانه ها قانونی است که بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی باید طی 5 سال به اجرا در آمده و از محل درآمد های اجرای آن بخش های مختلف منتفع شوند.

از آنجایی که در مرحله نخست اجرای این طرح بیشتر درآمد های حاصل از هدفمندی یارانه ها به خانوار اختصاص یافت، دولت عملا نتوانست بخشی از یارانه ها را به تولید اختصاص دهد.

حال در این شرایط به عقیده کارشناسان اجرای مرحله دوم و افزایش یارانه های نقدی کمر تولیدکنندگان را شکسته و کشور را بیش از پیش به مصرف گرایی سوق خواهد داد.

افزایش یارانه های نقدی؛ ابَر تورم

کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه تبریز اهداف اجرای هدفمندی یارانه ها را یادآور شده و می گوید: هدفمندی یارانه ها به صورت تئوری و بر روی کاغذ طرح خوبی است اما افزایش یارانه های نقدی بار تورم را افزایش می دهد.

محمد شاهرودی تشریح می کند: هدفمندی یارانه ها در دو مرحله آزادسازی قیمت ها و اختصاص یارانه های نقدی به خانوارها اجرا شد که اختصاص یارانه نقدی افزایش تقاضا و مصرف گرایی را با خود به همراه داشت.

وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه در مرحله اول از تولیدکنندگان حمایت نشده و یارانه به آنها اختصاص نیافت افزایش یارانه های نقدی باعث تورم مضاعف می شود.

ورشکستگی تولیدکنندگان دورنمای اقتصادی کشور

این کارشناس اقتصادی ورشکستگی تولیدکنندگان را دورنمای اقتصادی کشور دانسته و تصریح می کند: افزایش یارانه های نقدی از یک طرف افزایش حامل های انرژی را باعث می شود و از سوی دیگر افزایش هزینه تولید را با خود به همراه خواهد آورد که با افزایش تقاضا تورم مضاعفی حاصل خواهد شد.

شاهردی تاکید می کند: با افزایش هزینه های تولید قدرت تولیدکنندگان کاهش یافته و پاسخگوی تقاضاها نخواهند بود که این موضوع قطعا باعث ورشکستگی تولیدکنندگان خواهد شد.

وی یادآور می شود: طرح هدفمندی یارانه ها بر روی کاغذها و در حالت تئوری کار خوبی است اما کاراترین بازار، بازاری است که قیمت ها شفاف باشد اما در بازاری که یارانه ها به جامعه باز می گردد و حالت مصرفی دارد فشار تقاضاها کمر تولیدکنندگان را می شکند.

عدم زمانسنجی مناسب در اجرای قانون هدفمندی

یکی از موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی بر روی آن تاکید دارند؛ انتخاب زمان مناسب برای اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها است.

به گفته کارشناسان، عدم زمان سنجی مناسب در اجرایی کردن این قانون باعث بوجود آمدن مشکلات مختلفی شد که عدم اجرایی شدن کامل این قانون را در پی داشت.

محمد شاهرودی بر زمانسنجی مناسب در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرده و می گوید: متاسفانه زمان مناسبی برای اجرای این قانون انتخاب نشد و همزمان با مشکلات بین المللی ایران با سایر کشورها اجرا شد که تبعات زیادی را برای مردم و کشور به همراه داشت.

وی به گفته جمشید پژوهیان اقتصاددان و رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه تورم کشور ناشی از تحریم ها بوده و یارانه ها تاثیری براین موضوع نداشته است، اشاره کرده و تصریح می کند: درواقع یک تناقض گویی در رابطه با موضوع تحریم و هدفمندی یارانه ها وجود دارد که از یک طرف تحریم را بی تاثیر بر اقتصاد کشور عنوان می کنند و از طرف دیگر مشکلات این طرح را انکار می کنند.

این کارشناس اقتصاد تاکید می کند: همانطور که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز تاکید می کنند که دور دوم هدفمندی یارانه ها با افزایش یارانه های نقدی تاثیر مخربی بر اقتصاد و بخش های تولیدی خواهد داشت اما با برنامه ریزی صحیح و انتخاب زمان مناسب برای اجرا، می توان این قانون را به درستی هدایت کرد.

تغییر نوع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

در این میان علاوه بر کارشناسان نماینده های مجلس هم نظری مشابه در خصوص نوع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته و مخالف افزایش یارانه های نقدی هستند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید می کند: پرداخت یارانه ها بصورت نقدی به مردم بزرگترین جفایی بود که به نظام شد، پرداخت نقدی یارانه ها به شکل فعلی درست نیست.

باقری بنابی با انتقاد از نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می گوید: دولت هم اکنون چهار هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند که این نوع پرداخت یارانه در کشور جفایی است که به کشور و نظام شده است.

وی ادامه می دهد: حالا برخی افراد معتقدند که باید مبلغ یارانه ها را حتی تا چهار برابر افزایش دهند در حالی که هنر آن نیست که یارانه ها چهار برابر شود.

نماینده مردم بناب در عین حال تصریح می کند: تا زمانی که به این شکل به مردم پول پرداخت شود، جامعه درست نخواهد شد.

رعایت الزامات تولید با افزایش یارانه ها منافاتی ندارد

از سوی دیگر اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نظر دیگری داشته و اعتقاد دارد اگر در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها الزامات تولید هم در نظر گرفته شود افزایش یارانه های نقدی در روند فعالیت تشکل های تولیدی موثر خواهد بود.

به اعتقاد محمدجعفر عظمایی، آنچه بیشترین ضربه را به تولیدات کشور وارد کرد تورم اخیر و نوسانات بازار ارز و بورس بود.

وی ادامه تاکید می کند: اگر قانون هدفمندی یارانه ها درست اجرا شود بازار کسب و کار رونق گرفته و صنعت و تولید کشور هم پیشرفت خواهد داشت.

گزارش از یاسمین مولانا