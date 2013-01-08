خلع مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد پس از کمتر از 3 هفته!

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی احمد علمشاهی را به عنوان مدیرکل جدید دفتر امور چاپ این وزارتخانه منصوب کرد.

مدیرکل جدید دفتر امور چاپ با پیشنهاد علی اسماعیلی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و با حکم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده است.

در بخشی از این حکم آمده است: نشر و گسترش فرهنگ و هنر با ظهور صنعت چاپ ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و به سطوح مختلف جامعه راه یافت. بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت امورفرهنگی و با توجه به شایستگی و سوابق فرهنگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر امورچاپ» منصوب می‌شوید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است؛ امید است به نگاه و اندیشه ثاقب و نافذ خود و نوآوری‌هایی که در جنابعالی شاهد هستیم، همگام با تحولاتی که در این صنعت در سطح جهانی در حال شکل‌گیری است، صنعت چاپ ایران را شتابی ‌دیگر و حرکتی‌نو بخشید و به رونق این صنعت یاری رسانید.

خبر انتصاب فردی جدید (احمد علمشاهی) به عنوان مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در حالی از سوی روابط عمومی معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه به رسانه‌ها اعلام شده است که یوسف افراش اواخر آذرماه امسال از سوی علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی عهده‌دار این سمت شده بود.

افراش در گفتگویی انتصاب خود را به عنوان مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد تائید و تاکید کرده بود که حکم اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تصدی این سمت هفته گذشته (هفته آخر آذر) به وی ابلاغ شده است.

تلاش خبرنگار مهر برای پیگیری این انتصاب سئوال‌برانگیز و مبهم از علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد تا این لحظه به نتیجه نرسیده است.