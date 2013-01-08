حسن معجونی درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایشنامه "باغ آلبالو" نوشته چخوف را در قالب اجرای عمومی به صحنه ببرم. در حال حاضر روی گروه بازیگری نمایش تمرکز کرده‌ام. البته از اعضای گروه تئاتر "لیو" در این نمایش حضور خواهند داشت.



سرپرست گروه تئاتر "لیو" درباره زمان و مکان اجرای نمایش "باغ آلبالو" افزود: طبق برنامه و توافق انجام شده قرار است این اثر نمایشی را از 18 فروردین‌ماه سال 92 در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببریم.







این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره وفاداری به نمایشنامه "باغ آلبالو" و شیوه کارگردانی اثر یادآور شد: قصد دارم که تغییراتی را در نمایشنامه ایجاد کند و اثر را به صحنه ببرم.



حسن معجونی پیش از این آثار متعددی نظیر "در مضار توتون"، "پای دیوار بزرگ شهر"، "مثل خون برای استیک"، "رویای نیمه شب تابستان" و "به خاطر یک مشت روبل" را کارگردانی کرده است.