به گزارش خبرنگار مهر، رمان «ناهید» نوشته شهریار زمانی که پیش از این عنوان اثر تقدیری سومین جشنواره داستان انقلاب را به خود اختصاص داده بود، از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

ناهید، داستان یک دانشجوی ایرانی را به تصویر می‌کشد که در بحبوحه انقلاب اسلامی سال 57 وارد ایران شده و درگیر ماجراهایی می‌شود که به نوعی با انقلاب در ارتباط است.

«ناهید» بنا بر اعلام نویسنده آن دربرگیرنده نوعی دیدگاه رئال و واقع‌گرایانه درباره پیروزی انقلاب اسلامی است و آسیب‌ها و مشکلات مردم در آستانه انقلاب را در کنار پیوند ساختار اجتماعی زندگی آنها با باورهای دینی‌شان به تصویر می‌کشد.

شهریار زمانی، پیش از این هدف خود از نوشتن رمان «ناهید» را معرفی تصویر تازه‌ای از حضور بانوان در انقلاب اسلامی عنوان و اظهار کرده بود که این رمان قصد بیان این واقعیت را داشته است که نقش توده‌های مردم در پیروزی انقلاب اسلامی تنها شعارنویسی بر روی دیوارها نبوده است.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: همه زندانیان ساکن شده‌اند و نگاه‌ها به قاب مربعی شکلی است که بند را به بیرون و دو قَدمی آزادی پیوند می‌دهد. صدای بم و خش‌داری می‌گوید: «زندونی‌ای که دو ساعت پیش آوردن بیاد بیرون»

سرها به طرف من می‌چرخد. خاتون می‌گوید: «نترس یه بازجویی ساده‌ست»

توی این فکرم این مدتی که من در این خراب شده بودم و چند سفر هم به آمریکا رفتم و برگشتم فقط دو ساعت گذشته بود؛ چقدر دیر! خاتون و فاطمه زیر بغلم را می‌گیرند و تا دم در بند همراهی‌ام می‌کنند. پاهایم روی زمین کشیده می‌شود. خاتون می‌گوید: به بازجو درباره آشنایی که داری چیزی نگو. اون‌ها اصلا قابل اعتماد نیستن و بیشتر آزارت می‌دن.

رمان «ناهید» تولید مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری است که انتشارات سوره مهر در 216 صفحه و در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 4500 تومان منتشر کرده است.