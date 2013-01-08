به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری در آئین گشایش هفتمین همایش تخصصی حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت با تاکید بر اینکه صنعت برق با هدف ساده‌سازی شبکه پیچیده برق به هوشمندسازی رسیده است، گفت: بر این اساس جزیره هرمز در منطقه خلیج فارس به هاب جدید هوشمندسازی شبکه برق تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به مشارکت صنعت برق و مراکز علمی و دانشگاهی به منظور اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق، تصریح کرد: در حال حاضر اجرای 2 پروژه هوشمندسازی شبکه توزیع و قدرت برق در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه فن‌آوری هوشمندسازی در صنعت برق باید دارای 3 شاخص رشد اقتصادی، امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست را پوشش دهد، اظهار داشت: خودترمیمی، ایجاد انگیزه در مصرف کنندگان، افزایش مقاومت، ارتقای کیفیت توان، تطبیق تمام گزینه‌های تولید و ذخیره سازی انرژی از مهمترین شاخص‌های شبکه هوشمند برق است.

وی با تاکید بر این موضوع که نخستین چشم انداز صنعت برق کشور رقابت بهینه سرمایه‌گذاران خصوصی خواهد بود، بیان کرد: شمارش معکوس برای خرید و فروش آزاد انرژی در بورس برق و شفاف سازی قیمت ها آغاز شده است.

حائری خودکفایی در طراحی مفهومی در صنعت برق (مهندسی و تجهیزات) و حرکت در مسیر تولید دانش فنی را دومین چشم انداز صنعت برق برشمرد و افزود: ارتقا تکنولوژی، بهره وری اقتصادی از تولید و توزیع برق، ارتقا سطح پایداری در شبکه قدرت و سرآمدی در بین مؤسسات توسعه‌ای بخش صنعت از دیگر محورهای چشم انداز صنعت برق است.

مدیرعامل شرکت توانیر با یادآوری اینکه در حال حاضر صنعت برق با 67 هزار و 806 مگاوات قدرت نصب شده نیروگاهی رتبه چهاردهم جهان و جایگاه نخست را در خاورمیانه در اختیار دارد، تبیین کرد: به زودی قدرت نصب شده نیروگاهی کشور به 10 برابر قدرت نصب شده در ابتدای پیروزی انقلاب خواهد رسید.

این مقام مسئول قدرت سرانه برق در کشور را 900 وات و متوسط جهانی آن را حدود 125 وات به ازای هر نفر عنوان کرد و یادآور شد: در سال جاری صنعت برق به دهمین سال بدون خاموشی گستردهقدم گذاشته که این دستاورد در حالی حاصل شده که شبکه برق آمریکای شمالی و اروپا فروپاشی های متعدد را در این 10 سال تجربه کرده اند.

وی روش‌های فعلی جلوگیری از فروپاشی شبکه برق را برخورداری از ذخیره گردان و ذخیره غیرگردان نیروگاهی و قابلیت جزیره ای شدن شبکه به هم پیوسته برق اعلام کرد و ادامه داد: تاسیس کمیته راهبری رله‌های میکروپروسسوری شبکه برق، ساخت انواع رله‌های دیجیتال در داخل کشور و استفاده از فیبرنوری از اقدامات ارتقا حفاظتی شبکه برق کشور است.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها ارتقا شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی از 53 درصد به 80 درصد در سال جاری افزایش یافته است، از احتمال ممنوعیت خرید خارجی رله‌های 63 کیلوولت به پایین در صنعت برق خبر داد.