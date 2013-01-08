حجت‌الاسلام سید عباس رفیعی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور ساخت یک باب خانه عالم در بخش خلجستان توسط استاندار قم اظهار کرد: در حال حاضر بخش خلجستان از کمبود خانه عالم روستایی رنج نمی‌برد چرا که در برخی روستاهای پرجمعیت این بخش خانه عالم در سال‌های اخیر توسط سازمان تبلیغات اسلامی ساخته شده است.



وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل نبود اعتبار لازم برای اعزام روحانی مستقر به این روستاها، خانه‌های عالم روستاهای نویس، وشاره، موجان، منصورآباد، کندرود و مهرزمین خالی از روحانی است.



حجت‌الاسلام رفیعی‌پور به تاثیر وجود روحانی مستقر در ترویج آموزه‌های اهل بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات روستائیان اشاره کرد و گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا ارتباط چهره به چهره روحانیون با مردم قطع نشود.



وی ادامه داد: البته اداره تبلیغات اسلامی دستجرد با امام جمعه این شهر برای اعزام مبلغ در مناسبت‌های ویژه همکاری موثر داشته است، به عنوان مثال در دهه اول محرم بیش از 35 روحانی از نهادهای اعزام کننده مبلغ در بخش خلجستان ساماندهی شدند و با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برای تبیین اهداف و فلسفه قیام امام حسین(ع) تلاش کردند.



به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد تعداد مبلغانی که در محرم امسال به سفر تبلیغی در بخش خلجستان اعزام شده‌اند بیشتر از سال‌های قبل بوده است.



وی گفت: در حال حاضر بیش از 30 هیئت مذهبی در اداره تبلیغات اسلامی دستجرد به ثبت رسیده است که بیشتر برنامه‌های مذهبی و دینی در بخش خلجستان توسط این هیئت‌ها انجام می‌شود.

