کاهش 40 درصدی فروش نفت ایران تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاد رهبر سخنگوی وزارت نفت درباره اظهارنظرهای روز گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر کاهش 40 درصدی فروش نفت و 45 درصدی وصول درآمدهای نفت و گازی به نقل از وزیر نفت، گفت: ارائه هرگونه آمار و نقل قول های غیرمستقیم از وزیر و مدیران صنعت نفت فاقد وجاهت است.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نفت، با اعلام اینکه مواضع رسمی وزارت نفت جمهوری اسلامی درباره مسائل جاری صنعت نفت صرفا از سوی وزیر و یا سخنگوی وزارت نفت مطرح خواهد شد، تصریح کرد: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با کمک همه نیروها و متخصصان شریف صنعت نفت و توجه ویژه ای که در کشور به صنعت نفت شده است، شرایط دشوار روزهای اول تحریم را پشت سر گذاشته است.

به گفته این مقام مسئول وزارت نفت، بر اساس نیازهای کشور و با رعایت منافع ملی نسبت به فروش محصولات صادراتی از جمله، نفت خام، میعانات گازی و سایر فرآورده های صادراتی اقدام می کند.

سخنگوی وزارت نفت، با بیان اینکه تحریم کنندگان دیگر چیزی در چنته ندارند که بخواهند صنعت نفت ایران را با آن تحت فشار قرار بدهند، اظهار کرد: مدیران و کارکنان صنعت نفت با تلاش شبانه روزی و به کارگیری تمهیدات خاص روند مقابله با تحریم‌ها را به خوبی ادامه خواهند داد و دشمن را ناکام خواهند گذاشت.

نیکزاد رهبر، تاکید کرد: طرح مواضع رسمی وزارت نفت جمهوری اسلامی درباره مسائل جاری صنعت نفت صرفا از سوی وزیر نفت و یا سخنگوی وزارت نفت به طور مستقیم وجاهت داشته و ضروری است افراد خارج از صنعت نفت به طور جدی از اعلام آمارهای مختلف و متناقض به نقل از مقام عالی وزارت نفت پرهیز نمایند و بدیهی است اینگونه نقل و قول ها و ارائه آمار به طور غیر مستقیم وجاهت نخواهد داشت.