سینا نورایی کارگردان این نمایش به خبرنگار مهر گفت: این نمایش روایت داستان ضحاک ماردوش از شاهنامه فردوسی است. در این اثر حاکمیت و زورگویی ضحاک به شیوه‌ای طنز و با بکارگیری دیالوگهای ضرباهنگ‌دار به نمایش درمی‌آید.

وی ادامه داد: این نمایش تلفیقی از شیوه سنتی و مدرن است. کار در دکوری نسبتا امروزی اجرا می‌شود اما طراحی لباس‌ها در حال و هوای همان دوران شکل گرفته است. با بهره‌گیری از شعرهای امروزی که به صورت پاپ خوانده می‌شود نمایشی کمدی - موزیکال روی صحنه می‌رود.

وی افزود: این نمایش قبلا با کارگردانی یکی از دوستانم در جشنواره آیینی سنتی اجرا شده بود که من در آن اجرا دستیار کارگردان، منشی صحنه و عکاس بودم. بعدا از طرف مدیریت موزه زمان و تماشاخانه پارین پیشنهاد ارائه متنی به من داده شد که تصمیم گرفتم این نمایشنامه را اجرا کنم. البته این اجرا از لحاظ طرح کارگردانی، دکور و اجرای موسیقی کاملا با اجرای قبلی متفاوت است.

نورایی در پایان عنوان کرد: نمایش"سرآشپز پیشنهاد می‌دهد" از 25 دی ماه به مدت 30 شب از ساعت 20 در تماشاخانه پارین روی صحنه می رود.

شهروز شبستری، محمد رضا مختاری آزادفرد، حمیدرضا خلیلی، امیر ارسلان جولایی، توحید نوروزی، نرگس نیک سیرت و آناهید ولی زاده بازیگران این اثر نمایشی هستند. سایر عوامل نمایش عبارتند از: نویسنده : رضا شفیعیان، دستیار کارگردان: الهام حیدری، موسیقی: علیرضا عقیقی ، طراح صحنه و لباس: سینا نورائی، طراح گریم : بیتا زند، مجری لباس: الهام حیدری، مسئول روابط عمومی: آرزو حیدری.