  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

از سال 2008 تاکنون؛

40میلیارد برنامه اجرایی از فروشگاه اپل دانلود شد

40میلیارد برنامه اجرایی از فروشگاه اپل دانلود شد

شرکت اپل اعلام کرد که کاربران این شرکت بیش از 40 میلیارد برنامه اجرایی را برای دستگاه های مختلف خود دانلود کرده‌اند که نیمی از آنها در سال 2012 بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فناوری اپل اعلام کرد که ماه دسامبر یکی از ماه های داری رکورد بیشترین دانلود برنامه های اجرایی برای دستگاه های این شرکت بوده است.

در فروشگاه برنامه های اجرایی اپل 775 هزار برنامه اجرایی وجود دارد و براساس اعلام اپل، این شرکت بیش از 7 میلیارددلار به توسعه دهندگان پرداخت کرده است.

این 40 میلیارد برنامه اجرایی برای دستگاه های مختلف آی فن، آی پد، آی پاد تاچ دانلود شده است.

اپل فروشگاه برنامه های اجرایی خود را که از آن با عنوان App store یاد می شود در سال 2008 راه اندازی کرد و تا اوایل سال 2011 ، تعداد برنامه های دانلود شده از این فروشگاه به 10 میلیارد رسید.

در ماه مارس سال 2012، اپل اعلام کرد که بیش از 25 میلیارد برنامه اجرایی تاکنون از این فروشگاه دانلود شده است.

آمار 40 میلیارد دانلود دربرگیرنده به روز سازی برنامه ها و یا دانلود دوباره یک برنامه نیست.
 

کد مطلب 1786650

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